Jan Linders 10e keer op rij ‘Beste Biersupermarkt’

NIEUW BERGEN – Voor het 10e jaar op rij is Jan Linders Supermarkten verkozen tot ‘Beste Biersupermarkt van Nederland’. Het ruime aanbod en de vindbaarheid van de bieren worden door de consument hoog beoordeeld. Het bierschap van Jan Linders is gewaardeerd met een 7,7.

Jaarlijks worden consumenten uit heel Nederland door onafhankelijk onderzoeksbureau Gfk gevraagd naar hun waardering voor het bierschap van supermarkten. Bij de 7676 huishoudens die meededen aan het onderzoek van Gfk scoorde de supermarktketen het best op onder andere het ruime aanbod van verschillende bieren, de vindbaarheid van het bier in de schappen en de aantrekkelijkheid van aanbiedingen. Jan Linders scoorde een 7,7, waarmee de afstand ten opzichte van de nummer twee volgens eigen zeggen opnieuw wordt vergroot.



Expert in speciaalbier

“Het feit dat we op ruim 13 gemeten aspecten de absolute nummer 1 zijn voor onze consument maakt me enorm trots. De stijging in waardering is een beloning voor het harde werk en onze visie op ontwikkeling en verruiming van het bier- en speciaalbierassortiment”, zegt Bram Rikken, senior category manager bij Jan Linders. Hij vervolgt: “Het is mooi om de erkenning van onze kennis en bovenal liefde voor (speciaal)bier van onze consumenten te mogen ontvangen en koploper in onze markt te zijn. Een positie die we vol passie elk jaar weer weten waar te maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant