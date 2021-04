‘Jumbo blijft ons stimuleren in het ondernemerschap’

Altijd tijd voor een praatje in Jumbo Willemstad

(SPECIAL JUMBO 100 JAAR) WILLEMSTAD - Jumbo Willemstad is net als de formule zelf een echt familiebedrijf waarbij hart voor de klant hoog in het vaandel staat. Vader Jan, moeder Henny en zoon Marc bestieren samen de winkel, een van de kleinste en oudste Jumbo’s van het land. “Wij maken zelf ook graag fans van onze klanten.”

Zijn bijnaam in het dorp is Jumbo, vertelt Marc de Bont: “De Willemstadters kennen mij uit de supermarkt, ik groeide op in deze winkel. Nu werk ik samen met medewerkers die vroeger opgepast hebben op mij.” Dat Marc in de supermarkt van zijn ouders zou stappen, was zeker geen uitgemaakte zaak. “Het ging vroeger thuis altijd over de winkel, dat wilde ik niet”, aldus Marc. Na de opleiding small business & retail management gevolgd te hebben, werkte hij daarom op verschillende kantoren buiten de branche. Maar een paar jaar geleden begon het toch te kriebelen. Niet vreemd, want ondernemen in de levensmiddelenbranche zit in de familie: zijn grootouders van vaders kant hadden een winkelwagen in Oud-Gastel en zijn opa en oma van moeders kant bezaten in Dinteloord een keurslagerij. De diversiteit van het ondernemerschap trok Marc, dus in 2019 keerde hij terug op het oude nest. Een grote verrassing voor zijn ouders Jan en Henny de Bont, vertelt vader Jan: “Wij hebben onze kinderen nooit gestimuleerd om de supermarkt over te nemen. Maar nu Marc het wil doen, gaan we straks met een extra goed gevoel met pensioen.”



Op een na kleinste Jumbo

Zelf stapte Jan in 1983 in het supermarktwezen, met de overname van een Attentvestiging in Willemstad. “Ik hielp mijn ouders in hun winkelwagen; leuk werk, maar ook zwaar. Een winkel lag meer in mijn straatje.” Na een verhuizing binnen de vestingstad en een overstap naar de formule Primarkt, werd de winkel in 1993 omgedoopt tot Jumbo. Na meerdere verbouwingen beslaat het vloeroppervlak van de winkel inmiddels 500 vierkante meter en het magazijn 100 vierkante meter. Daarmee is Jumbo Willemstad de op een na kleinste supermarkt binnen de formule.



Banaan

“De jonge gezinnen en ouderen in het dorp zijn onze vaste klanten, in het hoogseizoen zien we ook veel bootjesmensen en campinggasten”, aldus Marc. De kleinschaligheid spreekt hem enorm aan: “In de winkel hangt echt een ons-kent-onssfeertje. Er is altijd tijd voor een praatje, al is dat sinds de uitbraak van corona natuurlijk lastiger.” Die aandacht voor de klant is precies wat vader en zoon De Bont aantrekt in de Jumbo-formule. Jan: “In de 7 Zekerheden staat de klant centraal, of het nu gaat om assortiment, service of prijs. Wij maken zelf eveneens graag fans van onze klanten.” Dat begint al bij de kleinste bezoekers, vertelt Marc: “Mijn vader gaf de kinderen in de winkel altijd een banaan. Vroeger dacht ik: Pa, wat doe je? Maar inmiddels doe ik het zelf ook.”



Geen cash cow

De persoonlijke aandacht die de ondernemers aan hun klanten geven, ervaren ze zelf van de familie Van Eerd. Marc: “Op de jaarlijkse Jumbodagen komt Colette Cloosterman-van Eerd altijd even naar mijn vader toe. ‘Hé, Jan’, zegt ze dan.” Jan: “Ze nam vroeger altijd telefonisch de bestellingen aan op het hoofdkantoor, dus we hebben elkaar vaak gesproken.” Marc vult aan: “Als kleine winkel zijn wij natuurlijk niet bepaald een cash cow voor de formule. Maar Jumbo blijft ons stimuleren in het ondernemerschap. Dat ze ons niet vergeten, zegt iets over het bedrijf.”



‘Fantastische start’

Ook vader en moeder De Bont zijn uiteraard nog volop betrokken bij de winkel. Marc: “De dagelijkse gang van zaken ligt nu bij mij, mijn ouders zijn op de achtergrond nog aanwezig. Ze denken en helpen mee waar nodig. Bij bijvoorbeeld personeelsgerichte zaken of de inkoop voor feestdagen leun ik graag op hun ervaring. En in 2019 hebben we nog verbouwd, alles is wat frisser en nog meer in Jumbo-stijl geworden. Ik wilde graag een zelfscankassa, maar eigenlijk was er te weinig ruimte. Mijn vader kwam toen met het geniale plan om het tijdschriftenrek te verplaatsen. Hij heeft dat inzicht.” Marc is zijn ouders enorm dankbaar dat ze hem de gewenste verbouwing gunden. “Dat is een fantastische start geweest. Ik ben nu bezig met twee opleidingen binnen de Jumbo Academy, de jumptrajecten. Als ik die over twee jaar heb afgerond, kunnen mijn ouders echt gaan genieten van hun oude dag. Het is een enorme eer dat ik hun levenswerk mag overnemen.” De fijne samenwerking met Jumbo hoopt hij ook nog lang te kunnen voortzetten: “Nog minstens honderd jaar!”

Bron: Levensmiddelenkrant