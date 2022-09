Jumbo kip nu met 1 ster Beter Leven keurmerk

VEGHEL – De kip uit het versschap van Jumbo is vanaf deze week voorzien met minimaal het 1 ster Beter Leven keurmerk van de Dierenbescherming. Oorspronkelijk stond deze stap voor 2023 gepland. Volgens Jumbo gingen de voorbereidingen sneller dan verwacht en is daarom de invoering naar voren gehaald.

De supermarktketen haalt al zijn verse kip bij circa 120 Nederlandse pluimveehouders. Met deze bedrijven is een langdurige samenwerking aangegaan. De volgende stap is om ook alle andere huismerkproducten met kip Beter Leven-gecertificeerd te hebben.

Pluimveehouders

In 2014 stapte de supermarkt over naar de Nieuwe Standaard Kip. Commercieel directeur van Jumbo Frances Franken is blij met deze vervolgstap. "Dat we al eerder dan gepland de overstap kunnen maken voor alle verse kipproducten, is voor een belangrijk deel te danken aan de pluimveehouders en onze leveranciers, met wie we al lange tijd samenwerken. Zij hebben zich flink ingespannen om deze versnelling mogelijk te maken en daar zijn we trots op”, zegt Franken.

Ook bij de Dierenbescherming zijn ze verheugd. "Dit is fantastisch nieuws, in de eerste plaats voor de dieren. Zij krijgen een prettigere leefomgeving. We zijn blij dat Jumbo haar ambitie kracht bijzet en deze versnelling doorvoert”, zegt programmamanager Marijke de Jong van de Dierenbescherming.

Bron: Levensmiddelenkrant