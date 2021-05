Jumbo Koornneef breidt verder uit

VEGHEL – Supermarktondernemer Edward Koornneef gaat fors uitbreiden in de provincie Zuid-Holland. De marktpositie van Jumbo neemt daarmee de komende jaren aanzienlijk toe. De Veghelse keten en Koornneef hebben aangekondigd de samenwerking te verstevigen.

Koornneef neemt dit jaar nog de Jumbo winkel in Scheveningen en de Jumbo Foodmarkt in Leidschendam over. De bouw van zijn eigen Foodmarkt op een nieuwe locatie in Naaldwijk gaat ondertussen onverminderd door. Jumbo en de ondernemer hebben een overeenkomst gesloten om het gezamenlijke winkelportefeuille uit te breiden. In 2016 stapte Koornneef over van Albert Hein naar Jumbo en sindsdien heeft hij vier supermarkten in Naaldwijk, Kwintsheul, Wateringen en Oud-Beijerland.

Verbouwen

“We nemen per 1 juli de locatie in Scheveningen over die we op termijn gaan verbouwen. Zo wordt het een grotere winkel met een regionale functie. Daarna nemen we in het najaar de Jumbo Foodmarkt in Leidschendam overgenomen. Die gaat na een verbouwing verder onder de naam Jumbo Foodmarkt Koornneef Mall of the Netherlands”, reageert Koornneef.

Foodmarkt Naaldwijk

De bouw van de Foodmarkt in Naaldwijk is inmiddels gestart. Naar verwachting gaan de deuren open in oktober 2022. “Deze nieuwe Jumbo Foodmarkt wordt voorzien van een uitgebreid assortiment om klanten te inspireren en wereldkeukens waar zij voor uiteenlopende vers bereide maaltijden terecht kunnen, om ter plekke van te genieten of om mee te nemen. Het wordt een waar foodwalhalla met een aantrekkingskracht tot buiten de regio. Ik zie ernaar uit om met gemak, service en foodbeleving van al onze klanten in de regio échte Jumbo fans te maken.”

Bron: Levensmiddelenkrant