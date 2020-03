Jumbo moedigt 'ouderenuurtje' aan

(CORONANIEUWS) VEGHEL - Supermarktketen Jumbo werkt inmiddels in meerdere vestigingen met een ouderenuurtje. Dat gebeurt onder meer in het Zuid-Hollandse Nieuwkoop en in het Utrechtse Spakenburg. Minister Eric Wiebes (Economische Zaken) stelde zo'n ouderenuurtje naar Belgisch voorbeeld woensdag voor. Ouderen mijden nu in sommige gevallen de supermarkt uit angst voor besmetting met het nieuwe coronavirus.