Jumbo opent negende hub

VEGHEL – Jumbo opent een nieuwe hub in Hengelo. De negende centrale thuisbezorglocatie zorgt voor de verdere distributie van online bestelde boodschappen.

De Nederlandse keten pickt de online bestellingen eerst in het e-fulfilmentcenter in Raalte. Hierna worden de boodschappen via onder meer de hub in Hengelo thuisbezorgd. De supermarktketen meldt dat de nieuwe thuisbezorghub de online bezorgcapaciteit in de regio vergroot, waardoor nog meer klanten worden bediend. Ook kunnen klanten nu kiezen uit meer en kortere bezorgslots.

Behoeftes

De keten meent dat er steeds meer behoefte is naar het doen van online boodschappen. De nieuwe hub voorziet hierin in de behoeftes van hun klanten. Daarom opent Jumbo op meerdere plekken in Nederland ook kleinere thuisbezorglocaties. Met een centrale thuisbezorghub is de capaciteit beter te benutten en zijn de ritten beter in te plannen. Hierdoor maken ze minder kilometers, zo meent de supermarktketen.

Omnichannel

Na de opening in Hengelo volgen later dit jaar nog zeven nieuwe hubs op verschillende plekken in het land. Hiermee zegt Jumbo te zorgen voor een steeds sterker omnichannel aanbod voor haar klanten.

Bron: Levensmiddelenkrant