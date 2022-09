Jumbo opent Foodmarkt Westland

'Ondernemer Koornneef sluit oude winkel in Naaldwijk ten gunste van langverwachte nieuwe'

NAALDWIJK - Hoewel de plannen voor de bouw van de foodmarkt al een tijd klaarliggen, heeft de realisatie maar liefst dertien jaar op zich laten wachten. Op dinsdag 4 oktober opent Jumbo Koornneefs tweede Foodmarkt in Naaldwijk. De nieuwe vestiging zal worden geleid door Dennis van Menxel.

De vestiging beslaat een oppervlakte van ruim 3750 vierkante meter en zit tegenover winkelcentrum De Tuinen in Naaldwijk.

Boven de winkel zijn 200 parkeerplaatsen waar klanten 2 uur gratis kunnen parkeren.

Het Foodcafé heeft verschillende keukens waar allerlei gerechten ‘live’ worden bereid. Van Menxel: “Onze klanten kunnen kiezen uit een grote variëteit aan verskeukens. Van loaded fries tot vers gebrande noten, en van sushi tot verse maaltijden van traiteur Landwaart, het wordt allemaal bereid waar je bij staat.” De restaurants werken met een buzzersysteem zodat de volledige bestelling tegelijk kan worden geserveerd. Dit voorkomt afgekoelde maaltijden en lange wachtrijen.

Foodmarktmanager

Van Menxel is in 2016 begonnen als filiaalmanager bij Jumbo de Lier. Twee jaar later oefende hij dezelfde functie uit bij Jumbo Scheveningen. “Die winkel was er eentje die al mooi was, maar nog mooier kon. Dat is gelukt”, zegt Van Menxel niet zonder trots. In Naaldwijk hopen ze hetzelfde te bereiken.

Vorig jaar heeft Van Menxel al onder begeleiding van Esmee Koornneef kunnen ervaren hoe het is om leiding te geven aan een Foodmarkt. De afgelopen maanden heeft hij het team van Jumbo Koornneef Westland klaargestoomd voor de transitie van de oude winkel aan de Emmastraat naar de nieuwe Foodmarkt.

Unieke positie

“De nieuwe Foodmarkt is uniek in het Naaldwijkse verzorgingsgebied, omdat het meer is dan een supermarkt. Bij ons draait het allemaal om de totaalbeleving: een mix tussen horeca en een supermarkt. Wij kunnen de klant inspireren tot het maken van een maaltijd. Wij maken maaltijden die de klant thuis eenvoudig kan opwarmen. Wij maken gerechten die de klant met minimale bereiding thuis zelf kan serveren. En we kunnen de maaltijden bereiden zodat de klant het hier op kan eten, in ons restaurant”, legt Van Menxel uit. Hij vervolgt: “Wat ons ook uniek maakt is dat we service nog hoog in het vaandel hebben staan. Bij de meeste supermarkten is alles voorverpakt, maar wij staan nog voor ambacht. Bij Jumbo Koornneef vind je nog een groenteboer, een visverkoper, kortom: echte specialisten die met passie voor hun vak onze gasten kunnen bedienen. Bovendien ligt de focus op lokale producten. Het vlees voor de hamburgers in ons Foodcafé kopen we bij de lokale slagerij. Dit maakt de hamburger vele malen lekkerder dan wanneer je een fabriekshamburger gebruikt. Ook het gebak dat in ons Foodcafé verkrijgbaar is, wordt geleverd door de lokale bakkerij”, zegt Van Menxel.

Opening

Tijdens de openingsweek krijgen klanten van dinsdag tot en met donderdag een gratis appeltaartje bij besteding van 25 euro. De eerste klanten krijgen een mooi boeket. “We zitten op het terrein waar vroeger een La Place restaurant zat. Dat restaurant liep goed, de verwachting is dan ook dat de mensen in de omgeving goed gaan reageren op de Foodmarkt.” Hij besluit met: “Ik hoop vooral dat iedereen komt kijken!”



Bron: Levensmiddelenkrant



Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.