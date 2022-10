Koen van Dorsten wil zijn Plus 2.0 laten floreren

Na 20 jaar eindelijk eigen supermarkt voor geboren entrepreneur

ROOSENDAAL - De nu 35-jarige Koen van Dorsten begon als 15-jarig broekie bij Plus, maar maakt nu zélf de dienst uit in zijn allereerste eigen Plus-winkel. Amper een week na de opening sprak Levensmiddelenkrant de kersverse ondernemer over zijn ambities, de opening en veranderingen in zijn nieuwe supermarkt.

Nu de eerste hectische dagen na de opening achter hem liggen, kan Van Dorsten met volle overgave beamen dat het goed gaat. Een weigerende pinautomaat en een verkeerde naam op de bonnetjes op de openingsdag zorgden voor wat spannende uren voor de nieuwbakken ondernemer. “Die hectiek hoort er een beetje bij, maar gelukkig is dit inmiddels verholpen en kunnen we er vol energie tegenaan!”, zegt Van Dorsten enthousiast.

De eerste lovende reacties van klanten in de openingsweek overstijgen zijn verwachtingen. “We hebben een goed begin. Ik heb al veel gesprekken gevoerd met de klanten en heb veel leuke reacties ontvangen. Tot nu toe is iedereen positief. Het valt de klanten vooral op dat de winkel ‘weer lekker vol’ begint te raken”, aldus Van Dorsten.

Geboren entrepreneur

Ondernemen is Van Dorsten niet vreemd. “Ik heb altijd de droom gehad om iets voor mezelf te beginnen. Dat dit in de supermarktwereld ging gebeuren werd pas later duidelijk”, vertelt hij. “Samen met een vriend heb ik tien jaar lang een onderneming gehad in evenementenvervoer. Het verlangen naar een eigen supermarkt groeide en hier heb ik uiteindelijk gehoor aan gegeven.” De zelfstandig ondernemer staat iedere dag zelf op de werkvloer. Hij vindt het belangrijk om de juiste balans te zoeken tussen kantoorzaken en dingen die moeten gebeuren in de winkel. “Bezig zijn met de klanten, tussen het personeel staan… Dat vind ik leuke dingen.”

Vorming

Op 15-jarige leeftijd startte Van Dorsten als vakkenvuller bij Plus, toen nog niet met de intentie om ondernemer te worden. Rond zijn 25e begon de ondernemerswens te kriebelen.

Daarna volgde hij verschillende opleidingen in voorbereiding op het ondernemerschap. Zo klom Van Dorsten op van ROC Handel en Marketing naar Voorbereidend Hoger Supermarktmanagement (VHSM) en Hoger Supermarktmanagement (HSM). Vervolgens volgde hij de hbo-studie Small Business. Als kers op de taart deed Van Dorsten de ondernemersopleiding bij Plus.

Tijdens deze eenjarige opleiding liep hij stage bij twee verschillende ondernemers. “De opleiding was ontzettend leerzaam, maar ook best zwaar omdat er heel veel tijd in ging zitten en ik te maken kreeg met korte deadlines. Daarnaast waren de verplichte stageperiodes van ieder een half jaar bij verschillende Plus-ondernemers onderdeel van het trainingstraject, telkens afgestemd op ieders persoonlijke ontwikkelpunten.”

Transformatie

De Roosendaalse winkel zal dit najaar nog geen ingrijpende gedaantewisseling ondergaan, omdat de uitbater zich eerst wil focussen op zijn voornaamste doelen. “Aanvankelijk wil ik me richten op het leren kennen van de mensen en het toevoegen van externe leveranciers aan het assortiment. Ik zoek naar producten die door de klant worden gemist, of waarvan ze misschien nog niet eens weten dat ze die missen”, grapt Van Dorsten. “Daarnaast wil ik vooral een goedgevulde winkel neerzetten. De vorige eigenaar heeft de winkel namelijk een beetje laten leeglopen”, vervolgt hij voorzichtig.

Begin 2023 zal de ondernemer grotere aanpassingen doen aan zijn winkel. “Vanaf januari wil ik meer gemak toevoegen aan het assortiment. Denk aan verse maaltijden en broodjes, of bijvoorbeeld een carpaccioschotel. Gemakkelijke en lekkere maaltijden, dat werd tot nu toe nog niet echt gedaan. Het is mijn droom een 2.0-winkel neer te zetten met alle zaken die belangrijk zijn in een moderne supermarkt. En die winkel wil ik laten floreren”, stelt Van Dorsten vastbesloten.

Sociaal

Plus moet tevens een maatschappelijke functie gaan bekleden in de wijk. “Ik wil me inzetten voor de buurt, en de samenwerking opzoeken om elkaar te kunnen helpen. Ik zie voor me dat wij voor verenigingen klaarstaan wanneer ze bijvoorbeeld een loterij of bingo hebben. Dan verzorgen wij de boodschappentas. Dit zou een wisselwerking kunnen opleveren. Denk aan het oplossen van het personeelstekort. Misschien kunnen deze verenigingen voor ons op zoek gaan naar mensen in en rond Roosendaal die zouden kunnen helpen, door bijvoorbeeld een oproepje te delen.”

Winkelcentrum

Plus van Dorsten is gevestigd in winkelcentrum Tolberg, dat momenteel gerenoveerd wordt. “Er is nu een flinke stoelendans aan de gang in het winkelcentrum. Verschillende winkeliers krijgen een nieuwe pand en er komen ook nieuwe ondernemers bij”, zegt Van Dorsten. “De ruwe bouw is nu afgerond, maar we zijn er echt nog niet. Ik verwacht eigenlijk dat alle bouwperikelen pas rond de zomer van 2023 af zijn. Daarna hebben we dan nog meer aantrekkingskracht op de dorpen om Roosendaal heen, en misschien zelfs wel vanuit België.”



