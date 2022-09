Levensmiddelenkrant presenteert genomineerden Innova Klassiek 2018-2022

NIEUWVEEN - Het is tijd voor een nieuwe ronde van de Innova Klassiek-verkiezing. Producten die in 2018 op de markt zijn gebracht en nu nog op het schap staan, maken kans deze titel te winnen. Wie gaan uiteindelijk de strijd winnen?

Vernieuwen, het staat bij iedere fabrikant hoog op de agenda. Om te verduurzamen, om op de vraag van de consument in te spelen of om te verrassen. Welke innovaties overleven de tand des tijds? En waarom lukt het de een wel en verdwijnt een andere noviteit na een jaar met stille trom?

Levensmiddelenkrant meet met de Innova Klassiek welke producten na vier jaar nog steeds succesvol zijn. Ieder jaar wordt de prijs toegekend aan de pareltjes uit het assortiment die nog altijd goed scoren. Hierbij geldt: het gaat niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit.

2018 was het jaar waarin Nederland eind januari geteisterd werd door een zware storm en waarbij voor het eerst het gehele treinverkeer werd stilgelegd. Het was het jaar van de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Ook was het een uitzonderlijk droog jaar, met grote watertekorten in onder meer Nederland. In dat jaar is er een aantal innovaties gedaan die eruit sprongen en een meerwaarde hebben voor de branche. De partijen achter deze producten zijn de afgelopen weken door Levensmiddelenkrant geïnformeerd over de komende verkiezing. Op deze pagina presenteren wij u de eerste genomineerden producten die kans maken op de titel Innova Klassiek 2018-2022.

Wie worden dit keer de winnaars?

Hoe worden de winnaars gekozen?

Categorymanagers, inkopers en gerenommeerde ondernemers van Nederlandse supermarktorganisaties geven hun oordeel over alle producten die in 2018 in de supermarkten geïntroduceerd zijn en nu nog altijd in het schap staan. De deelnemers geven per product beoordelingen op en een uitleg over de volgende drie criteria:

-Niet meer weg te denken uit het schap

-Omzet/rendement

-Ondersteuning vanuit de fabrikant.

Alleen producten die gemiddeld een 7 of hoger scoren, mogen zich winnaar van de Innova Klassiek 2018-2022 noemen.

De winnaars presenteren zich in Levensmiddelenkrant week 43



