Lifvs maakt opmars in Zweden

STOCKHOLM – Lifvs, een Zweedse supermarkt start-up, maakt het gemakkelijker om in afgelegen woonplaatsen boodschappen te doen. Dit doen zij door middel van onbemande, digitale supermarkten die 24 uur per dag zijn geopend.

De consument logt in met BankID, een nationaal identificatie systeem van Zweedse banken, en opent vervolgens de deur met een druk op de knop in de app. De producten worden vervolgens gescand in de app waarin de consument ook kan betalen. De winkel is geïnstalleerd in een container die overal kan worden neergezet waar het bedrijf een markt ziet. Mocht de locatie toch geen succes blijken, dan kan de container gemakkelijk weer worden weggehaald. De supermarkt wil uiteindelijk maar één medewerker per vier of vijf onbemande winkels.

Aanbod

De winkel heeft een aanbod van meer dan 500 producten en ziet er uit als een normale supermarkt. Om de ruimte optimaal te benutten zijn er bijvoorbeeld niet vijf verschillende soorten ketchup te koop. Lifvs streeft ernaar om iets onder de prijzen van lokale retailers uit te komen en daarnaast het aanbod aan te passen op de wensen van de lokale bevolking. Ook wil Lifvs samenwerken met lokale ondernemers om bijvoorbeeld brood van de plaatselijke bakker of honing uit de streek te verkopen.

Nieuwe vestigingen

Tot nu toe zijn er 19 winkels, maar het bedrijf is van plan om dit aantal naar minimaal 300 te brengen. Lokale inwoners kunnen een locatie aandragen wanneer zij denken dat een Lifvs supermarkt in hun omgeving nodig is. Deze omgeving moet minimaal duizend inwoners binnen 15 kilometer hebben en een ruimte van 50 vierkante meter voor de supermarkt om zich te kunnen vestigen.

Bron: Levensmiddelenkrant