Lowlander: ‘eet en drink je kerstboom!’

AMSTERDAM - Ieder jaar halen ongeveer 3 miljoen Nederlanders een echte kerstboom in huis, waarna deze, na de jaarwisseling, vaak in de versnipperaar, langs de weg of in een vreugdevuur eindigt. Zonde, want de sparrennaalden kunnen perfect dienen als ingrediënt in verschillende gerechten of zelfs in een winters speciaalbiertje, ontdekte Amsterdams biermerk Lowlander. Het merk zamelt sinds 2018 kerstbomen in om de naalden te gebruiken voor Lowlander Winter I.P.A.