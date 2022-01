Maripaan Groep verwerft nieuwe Jumbo in Groningen

GRONINGEN – Multifranchiser Maripaan Groep breidt haar winkelbestand verder uit met de aankoop van een nieuwe retaillocatie aan Reitdiephaven in Groningen. Het betreft een Jumbo-winkel in het boodschappencentrum.

Dit laat Annemarie Raeke, assetmanager vastgoed bij Maripaan Groep, op LinkedIn weten. De winkel beslaat 2.250 m2 en heeft een eigen parkeerterrein. De supermarkt wordt begin dit jaar verbouwd ‘anticiperend op de steeds veranderende mark’, aldus Raeke. Maripaan Groep gaat in samenwerking met de Gemeente, Bedrijvenvereniging West en de Winkeliersvereniging het plein voor het winkelcentrum opknappen met groenvoorziening, een fontein en optimalisatie voor fietsparkeren begin 2022.

Maripaan Groep

De aankoop is gedaan door Maripaan Vastgoed, waar Maripaan Groep deel van uitmaakt. Deze is met 15 winkels in het noorden van het land de grootste franchisenemer van Jumbo. De Groep belegt via Maripaan Vastgoed in onroerend goed. Daarnaast exploiteren ze ook verschillende horecalocaties in Groningen stad.

