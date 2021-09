Markt voor ethnic food nog lang niet verzadigd

OCHTEN - De internationale keuken blijft groeien in populariteit en de markt voor ethnic food is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Trendwatchers voorspellen dat Nederland meer en meer naar diverse maaltijden toegaat op het gebied van oosterse voedingsmiddelen. Steeds vaker combineert de Nederlandse consument bijvoorbeeld kip en een authentieke currypasta met Hollandse spinazie.

Sinds de oprichting in 1982 heeft Dumas Food Group haar assortiment oosterse producten en het daarbij behorende afzetgebied behoorlijk zien groeien. Oprichter Boy Dumas startte in 1982 een toko in zijn woonplaats Ochten onder de naam Toko Indonesia. Daar verkocht hij Indonesische maaltijden en diverse bijproducten. Vanuit een keukentje in de kelder maakte hij zelf sambal. Zijn moeder, voormalig productiemedewerkster bij een bedrijf in oosterse voedingsmiddelen, stond hem hierin vanaf het begin bij. Na sambal volgde al snel uitbreiding met een reeks aan boemboe’s.

Zowel kw als koelvers

Het verhaal van Dumas is dat van een ambitieuze ondernemer die ieder moment benutte om te investeren in uitbreiding en het aanboren van nieuwe markten. Opvallend is dat Dumas Food Group de enige aanbieder in Nederland is die zowel kw-producten als koelverse producten in de vorm van kant-en-klaarmaaltijden kan leveren. “De volgende stap is om ook diepvriesproducten op de markt te brengen. Vooral vanuit het buitenland is daar veel vraag naar. Dat houdt wel in dat we weer moeten investeren in nieuwe uitbreidingen”, zegt Boy Dumas, die inmiddels 10.000 m2 aan bedrijfsoppervlakte op het industrieterrein in Ochten heeft.

Rijschool

Door de jaren heen werden er ook steeds meer automatiseringsprocessen doorgevoerd. Daardoor zijn er betrekkelijk weinig mensen in dienst, ongeveer 15 medewerkers. “Vanuit de oorspronkelijke toko in Tiel had ik nooit voorzien dat het bedrijf zo’n grote expansie zou doormaken”, aldus Boy Dumas. “De omzetten van de toko waren minder dan verwacht en ik had er een rijschool naast, waarvan ik de inkomsten hard nodig had. Op het moment dat we een productiepand op een industrieterrein kochten dat ook fungeerde als groothandel, gingen de zaken beter. Bovendien verhuisde de toko naar een plek slechts honderd meter verderop, waar hij beter tot zijn recht kwam en mensen sneller binnen liepen.”

De autorijschool werd van de hand gedaan, nieuwe hallen werden aangekocht en Indonesia Food Products werd de Dumas Food Group. Langzamerhand ontstond het merk Toko Lien met diverse rijsttafelartikelen als kroepoek, ketjap en sambals.

Vrijwel alles in eigen beheer

Dumas Food Group hecht veel waarde aan smaak. “We werken met panels tot iedereen overtuigd is van de authentieke en originele smaak”, legt Dumas uit. “We houden vrijwel alles sterk in eigen beheer en bieden voor iedere supermarkt een passende assortimentsopbouw, waarbij de ondernemers door onze buitendienst worden geadviseerd bij de indeling.”

Bron: Levensmiddelenkrant