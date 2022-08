Mijlpaal voor Picnic: miljoenste klant in Nederland

AMSTERDAM – De eer viel te beurt aan de familie Verdonk uit het Noord-Hollandse Wervershoof. Het gezin werd door Picnic in het zonnetje gezet.

“Die één miljoen is nog maar het begin”, aldus medeoprichter van Picnic Michiel Muller. “We breiden nog wekelijks uit in Nederland en iedere keer is de belangstelling enorm. Online boodschappen doen is een blijvertje, dat is inmiddels wel duidelijk.” De meest recente plaatsen in Nederland zijn Middelburg, Leeuwarden, Drachten, Groningen , Assen en Harderwijk. Volgende week is Meppel aan de beurt.

Sinds de start in 2015 maakt de online-supermarkt een gezonde groei door. Het bedrijf begon in Amersfoort met één hub en een paar elektrische bezorgwagentjes. In zeven jaar is Picnic uitgegroeid tot een supermarkt met meer dan 1500 wagentjes die bezorgen vanuit 67 hubs.

Internationaal

In 2019 maakte Picnic de stap naar Duitsland waar met ruim zeshonderd bezorgwagentjes vanuit 37 hubs meer dan 350.000 klanten worden bediend. Vorig jaar was Frankrijk aan de beurt. Daar staat de teller ondertussen op 40.000 klanten en honderd wagentjes.

Bron: Levensmiddelenkrant