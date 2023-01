Odin breidt uit in Joure

JOURE – Eind februari neemt Odin de biologische speciaalzaak Natuurvoeding Joure over. Daarmee wordt het winkelbestand van de biologische keten uitgebreid naar 34. Met de overname start ook de Odin Bezorgdienst in de regio. Na Leeuwarden en Winsum is Joure de volgende stap in het noorden van het land.

De huidige eigenaren van Natuurwinkel Joure, Hieke Kamminga en Frans Nijholt, willen graag andere dingen doen in hun leven. “Frans en ik gaan onze fijne winkel overdragen aan Odin” aldus Kamminga. “Wij zijn ontzettend blij dat zo’n mooi bedrijf onze winkel voort gaat zetten met minstens zoveel idealisme en hart voor een betere wereld met een schoner milieu, als wij dat hebben.”

Pensioen

Gevraagd naar de reden om te stoppen vertelt Frans Nijholt: “We zochten al een tijdje een nieuwe eigenaar. We hebben al gesprekken gehad met kandidaten maar dat is niets geworden. Odin zocht een winkel in het noorden en dat klikte. Ik ben 65 en mijn partner Hieke twee jaar jonger. Wij gaan dus lekker met pensioen.”

Hieke Kamminga is in 1999 begonnen met de winkel. “Acht jaar geleden ben ik erbij gekomen in de winkel. Straks na de overdracht gaan we eerst met de camper weg. Het is fijn om na 45 jaar eindelijk geen agenda meer te hoeven volgen. Na de zomer zien we wel weer. We zijn allebei nog actief dus stilzitten zal het niet worden”, zegt Nijholt.

Geschiedenis

“De winkel heeft natuurlijk al een lange geschiedenis achter de rug. Wij vinden het supermooi om hem na zoveel jaren over te kunnen nemen, om de winkel met frisse energie een nieuwe toekomst te geven”, zegt Merle Koomans van den Dries, directeur van Odin.

De winkel gaat na de overdracht vijf dagen dicht. De winkel wordt dan aangepast, het kassasysteem wordt vervangen en de naam op de gevel wordt veranderd. Volgens de huidige planning gaat de winkel op zaterdag 4 maart weer open.

Coöperatie

Net als in alle winkels van Odin kunnen ook klanten van de winkel in Joure lid worden van Coöperatie Odin. Leden zijn mede-eigenaar van Coöperatie Odin en kunnen gebruik maken van ledenvoordeel, waarmee ze onder andere voordeel krijgen op biologische en biodynamische boodschappen.

Bron: Levensmiddelenkrant