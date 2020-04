‘Onze bierpakketten liggen binnenkort in supermarkt’

Brabantse studentenstart-up droomt voorzichtig van grote doorbraak

HAAREN - De start-up GeheimBiertje van Koen Pijnenburg en Koen Pijnenborg bestaat pas sinds eind 2019. De ondernemers zijn zelfs nog niet afgestudeerd. Toch krijgen ze al te maken met een vreemde economische plottwist. Of het coronavirus hun bedrijf pijn doet? “Eigenlijk niet”, aldus Pijnenburg. “Het gaat juist beter.”

Een webshop met alleen Mystery Bierboxen, voor de avontuurlijke liefhebber: dat is GeheimBiertje.nl in een notendop. Het idee komt van informaticastudent Koen Pijnenburg uit Haaren die een webshop moest bedenken voor een studieproject.

Zijn concept werd zo positief ontvangen, dat hij er een vervolg aan wilde geven. Dat gebeurt nu in samenwerking met een (toevallig bijna gelijknamige) vriend. Samen bedachten ze het concept zoals het er nu is voor de consument. De ondernemers willen zich onderscheiden in een niche, voor iedereen die meer wil beleven aan het proeven van onbekende biertjes, van kleine, vaak hobbymatige brouwerijen.



Blind

“Een concurrent van Beerwulf zijn we niet”, lacht Pijnenburg, die zijn bedrijf desgevraagd vergelijkt met de onlinebierwinkel van Heineken. “Daar zijn we ten eerste veel te klein voor, maar we bieden ook iets anders. Bij ons weet de consument écht niet wat hij kan verwachten van het bierpakket. Die koopt blind een grote of kleine Mystery Box om zichzelf of een ander te verrassen. Consumenten kunnen zo al proevend een hele leuke avond beleven.”

Volgens Pijnenburg is het vanuit fabrikantoogpunt een manier om zelfs de kleinste bierbrouwerijen een platform te bieden. “Momenteel werken we veel samen met een aantal micro-tot kleine brouwerijen uit Brabant (zoals Bourgogne Kruis, Boslust en Stadsbrouwerij Tilburg) en er zijn gesprekken gaande met brouwerijen in Limburg en Zeeland. We willen uiteindelijk pakketten samenstellen van brouwerijen die door heel het land onder de radar dreigen te blijven of gewoon te klein zijn voor grootschalige verkoop.”



Cartoon

Kleinschalig is GeheimBiertje zelf zeker ook nog, al kunnen ze per post in theorie heel de wereld bereiken. “We verkopen momenteel zo’n 100 pakketten per maand online, in heel Nederland. De pakketten komen binnenkort tevens in een aantal lokale supermarkten te liggen. Voor het zover is, willen we onze verpakking wat aantrekkelijker maken. Een dichte bruine doos is niet genoeg voor de retailconsument. We denken aan een cartoonachtig etiket. We zijn daar hard mee bezig; de proefverpakkingen liggen nu voor me op mijn bureau.”



Zo’n 25 bierpakketten à 18,50 euro (klein) of 32,95 euro (groot) per week lijkt dan misschien bescheiden, het duo haalde dit verkoopaantal in heel de maand januari nauwelijks. “De publiciteit rondom het feit dat we Starter van het Kwartaal van Rabobank Hart van Brabant zijn geworden, heeft geholpen. We merken daarnaast dat we duidelijk bekender aan het worden zijn bij consumenten, maar ook bij brouwerijen die ons via bestaande contacten inmiddels weten te vinden.”



Spannend alternatief

Die groei zet volgens Pijnenborg door, ondanks de coronacrisis. “Het gaat juist beter. Ik kan daar de vinger niet helemaal op leggen, maar het lijkt erop dat consumenten die niet meer naar de kroeg kunnen, op zoek zijn naar een spannend alternatief. Dat groepsactiviteiten worden afgeraden heeft daar geen negatieve invloed op, hoewel ik niet weet of we minder cadeaupakketten verkopen.” Hoewel Pijnenburg en Pijnenborg er nu nog niet van rond hoeven te komen, hopen ze er wel snel hun fulltime business van te maken van GeheimBiertje. Na het afstuderen althans.

Bron: Levensmiddelenkrant

Dit artikel verscheen eerder in Levensmiddelenkrant. Abonneren? Klik hier.