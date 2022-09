Opening eerste AH-winkel volgens nieuw concept

ZAANDAM – Albert Heijn opende onlangs haar eerste vernieuwde winkel volgens fonkelnieuw concept in het Zuid-Hollandse Pijnacker. In het filiaal aan het Hoefbladplein staat gemakkelijk, gezond en vers eten centraal.

De vernieuwde winkel biedt de klant een diversiteit aan bewuste gemaksproducten. Meteen bij binnenkomst van de winkel vindt de klant een nieuw eiland met verspakketten en gesneden groenten en sushi.

Ook is er veel aandacht voor het eigen regionale-productenlijn ‘Streeckgenoten’. De nieuwe winkel biedt podium aan meer dan vijftig lokale producten. Het Streeckgenoten- en shared dining assortiment wordt later ook uitgerold naar andere Albert Heijn vestigingen. Albert Heijn Pijnacker heeft tevens de primeur met het eerste watertappunt in de winkel. De bakkerij is voorzien van snijmachines waar klanten zelf hun brood kunnen snijden, en de gebaksafdeling heef een bestelservice voor gebak, waar klanten gepersonaliseerd gebak kunnen bestellen.

Voor klanten die het zat zijn om te zoeken naar producten in de winkels lanceert Albert Heijn de ‘vind mijn product’-optie in de AH-app.



Serviceplein

In de winkel wordt een nieuwe service- en betaalplein getest. Hierin is veel aandacht voor digitale ondersteuning voor snelheid en gemak voor klanten. Albert Heijn Pijnacker is de eerste AH-winkel met een vernieuwde ‘cashrecycler’. Door dit apparaat kunnen boodschappen bij de zelfscan ook worden betaald met contant geld. Het apparaat werkt zowel met brief- als muntgeld.



Trots

Marit van Egmond, ceo van Albert Heijn spreekt haar trots voor de modernisatie uit. "We zijn volop in beweging met ons nieuwe winkelconcept. In deze winkel bieden we onze klanten nog meer vers en gemak. Voordelig, gevarieerd en gezonder eten staan hierbij centraal. We zetten hiermee weer verdere stappen om samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen."

Bron: Levensmiddelenkrant