Opening pilotwinkel Spar Foodclub

PHILIPPINE – In de Zeeuwse stad Philippine, in de gemeente Terneuzen, heeft Spar ‘een volgende stap gezet naar king of convenience’. In de winkel van Peter Bolleman gaan foodservice en foodretail hand in hand, stelt Spar Holding op LinkedIn. De focus ligt er op verse maaltijden en barista koffie.