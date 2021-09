Pieter Pot breidt uit naar Vlaanderen en Brussel

‘Voor structurele verandering hebben we een grotere afzetmarkt nodig’

AMSTERDAM - Pieter Pot komt goed uit de coronacrisis en breidt uit naar België. De verpakkingsvrije winkel gaat naar Vlaanderen en Brussel. De oprichters hebben een campagne gelanceerd om 5000 inschrijvingen te vergaren.

Jouri Schoemaker, medeoprichter van Pieter Pot, vertelt over de uitbreiding naar België: “De gehele operatie is er al klaar voor om te leveren. We wachten nu totdat we 5000 aanmeldingen hebben, zodat we weten dat er een draagvlak is. Enkele maanden geleden werd het proces om naar Vlaanderen uit te breiden in gang gezet. Dit kwam voort uit vele aanvragen van onze zuiderburen op bijvoorbeeld social media. Hier kregen we veel berichten dat er niks vergelijkbaars was met Pieter Pot. Zodoende zijn we het avontuur aangegaan.”



Volgend jaar

De online winkel is, naar eigen zeggen, het eerste bedrijf ter wereld met dit concept en businessmodel. “We moeten ervoor zorgen dat de financiering dan ook goed loopt. Hiervoor moeten we verder uitbreiden”, legt Schoemaker uit. Hij gaat verder: “De grootste uitdaging is om een schaal te bereiken waar we structureel veranderingen teweeg kunnen brengen. Om dit met ons circulaire concept voor elkaar te krijgen hebben we een grotere afzetmarkt nodig. Dit jaar breiden we uit naar Vlaanderen, en Duitsland staat volgend jaar op de planning.”



België versus Nederland

Het Nederlandse assortiment wordt in België overgenomen, en het wordt aangevuld met Belgische producten zoals mayonaise, chocolade en koekjes (denk bijvoorbeeld aan Antwerpse handjes en Gentse neuzen). Over de aanpak in België zegt Schoemaker het volgende: “De lering die we hebben getrokken uit de opstart in Nederland gaan we toepassen in België, maar we zijn niet van plan grote veranderingen te maken in ons beleid. We werken toe naar een circulaire keten. En dan bedoelen we de hele keten, niet enkel de potten die we leveren. Zo willen we de bulkverpakkingen waarin we onze producten ontvangen ook hergebruiken of terug zien te krijgen bij de producent.”



Coronacrisis

Pieter Pot heeft net als andere online supermarkten een forse groei doorgemaakt het afgelopen jaar. Schoemaker ziet echter de kracht van het concept als reden hiervoor. Schoemaker: “In onze data zien we weinig correlatie tussen de coronacrisis en het aantal bestellingen bij ons. We zijn wel enorm gegroeid, binnen één jaar van 300 klanten naar 20.000 klanten. De enorme lift die we hebben meegemaakt heeft meer te maken met de waarde ons concept dan met de coronacrisis.”

Bron: Levensmiddelenkrant