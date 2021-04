Pieter Stam opent zijn eigen Plus

‘Je moet veel meer sturen op het personeel in plaats van de processen’

RUURLO - Pieter Stam (37) is recentelijk begonnen aan hetgeen waar hij al tien jaar van droomt: een eigen supermarkt runnen. “Ik wilde altijd al ondernemer worden, maar wist nog niet welk pad ik precies moest bewandelen. Een paar dagen na te slagen voor de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding, werd ik gebeld door Plus of ik interesse had in een overname.”

Zo snel als dingen gaan, staat de kersverse zelfstandige uit Amsterdam in zijn supermarkt in het dorp Ruurlo. Hij vindt het leuk om nu in een klein dorpje zijn eigen zaak te runnen. “Ik woon nu nog in Wierden, dat is veertig minuten rijden van Ruurlo. Met een half jaar wil ik ook in Ruurlo wonen, zodat mijn kinderen van vier en twee vaker langs kunnen komen, met de lunch bijvoorbeeld. Een supermarkt draaiende houden gaat namelijk dag en nacht door.” Voor hard werken is hij echter niet bang. “Het is zeker geen negen-totvijfbaan, dat zit ook niet in mij. Ik krijg er energie van om dit door hard te werken tot iets moois te laten bloeien.”



Opleiding

Stam begon in 2012 bij Plus Van Limbeek in Almelo als verantwoordelijke op de kruideniersafdeling. Na een paar maanden wist hij het. Hij moest en zou z’n eigen winkel hebben. Van kw-chef stapte hij over naar de functie bedrijfsleider bij Van Limbeek. Over de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding klinkt alleen lof. “Ik heb nu zoveel meer kennis over hoe een supermarkt draaiende te houden dan voor de opleiding. Het belangrijkste wat ik ervan meeneem is hoe je omgaat met medewerkers. Je moet veel meer sturen op het personeel in plaats van de processen. Het samenwerken heeft mij het meest gebracht. Je doet het samen en je staat er niet alleen maar boven als ondernemer. Met honderd mensen weet je veel meer dan in je eentje. Je krijgt ook psychologische tests, waaruit blijkt wat je ontwikkelpunten zijn. Daaropvolgend plaatst het hoofdkantoor je bij een ondernemer die daarin uitblinkt, om hieraan te werken in de praktijk.” De scholing duurt overigens in principe een jaar en is op post-hbo-niveau. “Plus betaalt de kosten ervan. Je krijgt wel een studiecontract voor als je stopt met de opleiding. Na afronding doet de organisatie er alles aan om iedereen zo snel mogelijk aan een eigen winkel te helpen. Soms heb je geluk, soms moet je een tijdje wachten. Garantie voor ondernemerschap is er niet.”



Eigenwijs

Stam vindt dat zijn voorganger, Kogelman, het 25 jaar heel goed gedaan heeft. Zo heeft deze supermarkt in het verleden meerdere prijzen gewonnen. “De winkel is in de basis verder een hele mooie winkel, maar als ondernemer ben je altijd eigenwijs. Het pand is gedateerd, dus komt er een verbouwing aan over waarschijnlijk een jaar. Dit wordt al een aantal jaar uitgesteld vanwege procedures die tegenzitten. De nieuwe winkel wordt groter en duurzamer. Duurzaamheid is immers een van de pijlers van Plus. Ik verheug me er ook erg op dat ik na de verbouwing de winkel neer kan zetten zoals ik het wil.” De vorige eigenaar kon helaas niet verdergaan om gezondheidsredenen. “Uit respect daarvoor zorg ik dat de sfeer en klantvriendelijkheid blijven zoals het was.”



De zelfstandige vindt verder Plus goed bij hem passen. “Het mooie is dat het een coöperatie is. Het zijn allemaal ondernemers die ieder voor hun eigen doel gaan. Er staat echter een hele organisatie achter je. Er zijn eveneens formuledagen, zodat je met je collega’s kan sparren.”



Onderscheiden

In het Gelderse dorp zijn nog andere supermarkten. Naar Stams inzicht onderscheidt zijn supermarkt zich van de andere twee winkels door de vriendelijkheid en goede sfeer. “Ik wil straks meer uitmunten in lokale producten, een stukje ambacht. Dit jaar laat ik onderzoeken wat bij het marktgebied past, wat een connectie met de klant maakt. Ik moet de klant en het gebied nog leren kennen, want ik kom zelf niet uit deze omgeving. Momenteel heb ik nog geen kennis van de lokale producten. Ook wil ik mooiere presentaties bewerkstelligen en ervoor zorgen dat de basis op orde is. De kern van een goede supermarkt is dat de klanten de producten kunnen kopen die ze willen kopen, dat de winkel schoon en de sfeer goed is. Gelukkig heeft mijn supermarkt een prima zichtbaarheid. Het maakt niet uit van welke kant je het dorp inkomt. Het is niet te missen.”

Bron: Levensmiddelenkrant