Plus: 'Samenwerking Too Good To Go wordt verlengd’

UTRECHT – Zo min mogelijk voedsel verspillen staat hoog op de agenda bij Plus en de samenwerking met Too Good To Go van de afgelopen jaren draagt daaraan bij. De twee partijen hebben om die reden besloten om de krachtenbundeling te intensiveren en uitbreiden. “De visie van Too Good To Go sluit aan op de ambitie van Plus.”

Dat zegt Marlijn Simons, manager Corporate Communicatie en MVO bij Plus. Het gezamenlijke doel van de bedrijven is om voedselverspilling tegen te gaan. De samenwerking startte op 6 februari 2019 en inmiddels doen al tachtig Plus-winkels mee. Daarmee zijn 165.000 maaltijden gered. “Door de samenwerking met Too Good To Go redden we dagelijks onverkochte producten in onze winkels. We dragen daardoor bij aan een verandering”, vertelt Simons. “Het is bovendien makkelijk te implementeren in onze winkels en medewerkers vinden het leuk om een Magic Box samen te stellen.”



Motivatie

In de app van Too Good To Go kunnen consumenten zien welke supermarkten in de buurt eten over hebben en voor welke prijs zij een Magic Box kunnen ophalen. Joost Rietveld, country manager van Too Good To Go: “De deelnemende Plus-ondernemers zijn ontzettend gemotiveerd om voedselverspilling tegen te gaan. Ze zetten zich in om de boxen samen te stellen en derving te voorkomen.” Met Plus als samenwerkingspartner kan Too Good To Go naar eigen zeggen op nog grotere schaal impact maken.



Bron: Levensmiddelenkrant