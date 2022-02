Plus Stefan Blom: 'Er is altijd een uitdaging te vinden’

Kersverse Plus-ondernemer Stefan Blom neemt vestiging in De Meern over van Giel Smits

DE MEERN - Ballonnen, confetti en een lintje om door te knippen. Stefan Blom, de nieuwe ondernemer van Plus in De Meern, werd op maandag 31 januari verrast door zijn team. Het was de eerste dag dat de supermarkt Plus Stefan Blom op de gevel heeft staan. De kersverse ondernemer heeft de winkel overgenomen van Giel Smits. “Giel heeft mij geholpen om mijn doel voor ogen te houden, te leren van fouten en vlieguren te maken.”

Zijn droom om supermarktondernemer te worden is uitgekomen. Al vanaf zijn jeugd heeft Blom de ambitie om aan het roer van een supermarkt te staan, maar dat het een Plus zou worden, had hij niet gepland. “Ik kon mij jarenlang goed vinden bij de formule Super de Boer, maar die werd overgenomen door Jumbo. Toen begon mijn zoektocht naar een andere retailer, waar ik mij thuis voelde. Super de Boer was groen, maar Plus ook”, vertelt Blom. “Ik ben in gesprek geraakt met Constant Schuurman, werving en selectiemanager bij Plus. Hij gaf het advies om eerst het Plus-DNA goed te leren kennen als bedrijfsleider en met die boodschap kwam ik bij Plus Giel Smits terecht.” Dat is inmiddels zes jaar geleden en in die tijd kreeg Blom niet alleen de kans om dat DNA te leren kennen, maar ook om kennis te vergaren en te kijken waar hij strategisch gezien heen wil met een supermarkt. “Er komt veel bij kijken om een winkel te runnen, het is een miljoenenomzet en er zijn 120 medewerkers. Als ondernemer ben je directeur op elk gebied.” Blom beschrijft zichzelf als enthousiasteling die zich 200 procent inzet.



Hij is zich ook heel erg bewust van zijn valkuil: te veel hooi op zijn vork nemen en veel zelf willen doen. “Giel heeft mij geholpen om mijn doel voor ogen te houden, te leren van fouten en vlieguren te maken”, vertelt Blom. De winkel overnemen van Smits was een grote kans voor Blom, al voelt het ook dubbel. “Je neemt de supermarkt over omdat je dat wil, maar het is wel afscheid nemen van Giel Smits als werkgever. Er was geen speciale opening op de overnamedag, maar mijn team had ballonnen, confetti en een lintje om door te knippen geregeld. Dat was een leuke verrassing.”

Burgemeester van de wijk

Om ondernemer bij Plus te worden, moeten medewerkers de Plus Aspirant Ondernemers Opleiding volgen. “Als je het hebt over dé opleiding binnen retail, dan springt deze er met kop en schouders bovenuit. Je leert hoe je als ondernemer denkt en je wordt binnenstebuiten gekeerd om te kijken naar wat voor supermarkt bij jou past. Het is zeker niet vanzelfsprekend dat iedereen wordt toegelaten tot de opleiding en als kandidaat-ondernemer een winkel overneemt. Je moet ontdekken of je burgemeester van de wijk kunt worden”, legt Blom uit. Burgemeester van de wijk worden betekent dat de ondernemer zijn of haar gezicht veel laat zien, een ‘mijn Plus’-gevoel creëert, veel maatschappelijke initiatieven steunt door middel van sponsoring en zorgt voor de buurt. “Mijn supermarkt moet de huiskamer van de wijk zijn.



Daarom staat er bewust Plus Stefan Blom op de gevel, dat is persoonlijker dan Plus Blom. En ik heb als doel om minstens de helft van de tijd op de winkelvloer aanwezig te zijn.”



Upgrade

De grootste uitdaging voor de kersverse ondernemer is om de wijkfunctie van de supermarkt te verbeteren. Plus Stefan Blom is gevestigd in een van de twee winkelcentra van De Meern, maar is daar de enige foodaanbieder. “Dat maakt het lastiger om een one-stop-shoppingbeleving te bieden. Je wilt dat consumenten in het winkelcentrum komen voor hun boodschappen, maar ook om speciale producten bij de kaasboer of slager te halen. Een ander gemis is een plek voor geschenkproducten. Daar gaan we zelf meer op inzetten door samen te werken met lokale leveranciers, zodat wij ook brood van de bakker hebben en non-foodproducten kunnen aanbieden.” De winkel is in 2018 nog vernieuwd, dus op dat vlak hoeft Blom weinig te doen. Hij wil wel verbeteringen op de winkelvloer aanbrengen en hij heeft plannen om de versmodules een upgrade te geven. “De Makerij, waar we verse producten verkopen, wordt vergroot en we gaan een lunch- en borrelgemakmodule toevoegen aan het vleeswarenpaviljoen. Op de broodafdeling gaan we meer aandacht geven aan verwenartikelen. Als laatste komt er een kiosk voor geschenkartikelen.” Hiermee speelt hij eveneens in op de wensen van de consument anno 2022. “Die wil snelheid, gemak en goed eten.”

Wedstrijd

De toekomst als supermarktondernemer heeft Blom duidelijk voor ogen: geen tweede winkel. “Dat ambieer ik niet, omdat ik geloof in het principe van burgemeester van de wijk zijn. Naar mijn idee gaat dat niet met twee winkels. Giel deed het wel en hij deed dat fantastisch, maar dat past niet bij mij. Ik wil 50 procent van mijn tijd op de winkelvloer zijn, en met twee winkels zou dat slechts 25 procent worden. Ik win de wedstrijd van een goedlopende supermarkt door een eigen gezicht aan de vestiging te geven. Dat gaat beter met één winkel. Ik kan me nu ook niet voorstellen dat ik over tien jaar klaar ben met deze supermarkt, dan kijk ik niet goed. Er is altijd een uitdaging te vinden.”

Bron: Levensmiddelenkrant

