Shopopop: bezorging van online bestellingen heeft grote impact op het milieu

ANTWERPEN – Crowdshipping-bedrijf Shopopop stelt dat er te weinig aandacht is voor de impact op het milieu door de bezorging van bestellingen. Het van oorsprong Franse bedrijf haalt diverse onderzoeken aan die de zogenoemde last mile aanwijzen als grote vervuiler.

Shopopop zegt daar een oplossing voor te hebben. Die oplossing is crowdshipping. Het transport en bestelling wordt dan niet meer gedaan door professionele vervoerders maar door consumenten die hiervoor niet extra hoeven te rijden. Het bedrijf noemt die mensen shoppers. Iedereen kan zich daarvoor aanmelden.

Betrokkenheid

“Onze visie van duurzaamheid beperkt zich niet tot het optimaliseren van het vervoer, maar omvat ook het vermijden van overbodig verpakkingsmateriaal. Onze klanten plaatsen via een app bestellingen bij winkels in de buurt en onze shoppers, die daar toch al naartoe gaan voor hun eigen boodschappen, leveren deze persoonlijk af. Er is dus geen sprake van extra kilometers en ook niet van extra verpakkingen. Zo tonen buren hun betrokkenheid bij elkaar én bij het milieu”, zegt Schuurs.

Eenmalig

De e-commercesector in Nederland gebruikt volgens het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken 85000 ton verpakkingsmateriaal. Het meeste daarvan wordt slechts één keer gebruikt en dan weggegooid. Er wordt wel gerecycled maar dat kan niet oneindig zegt Caroline Schuurs, country manager Benelux van Shopopop. “Nederland kampt hierdoor met een groeiende berg kartonafval. Veel verpakkingen en vulmaterialen zijn niet geschikt voor recycling, want ze bestaan uit een combinatie van papier en plastic. Dat verstoort de recycling en ze worden daardoor vaak verbrand. Zelfs van het ingezameld plastic wordt een deel verbrand”, legt Schuurs uit.

Shopopop is in 2016 in Frankrijk opgericht. Sinds vorig jaar is het bedrijf ook actief in Nederland.

Bron: Out.of.Home Shops