Sial zet producten in de spotlight met Innovation Awards

PARIJS – Een maand voor Sial Paris is de vakjury bijeengekomen om de winnaars te kiezen voor de Sial Innovation Awards 2022. Deze prijzen worden uitgereikt als erkenning voor de meest opvallende innovaties in de voedselindustrie.

21 award-winnaars zullen hun producten tentoonstellen in een speciale ruimte op de vakbeurs, van 15 tot en met 19 oktober. Hierna zullen de winnende producten wereldwijd mee reizen naar de andere grote Sial Network-events in onder andere Canada, China, de Verenigde Staten, India, Jakarta en het Midden-Oosten.



Innovation Awards Ceremony

Deze prijzen worden bovendien aangevuld met drie speciale prijzen: brons, zilver en goud welke tijdens de Innovation Awards Cermony op zaterdag 15 oktober zullen worden uitgereikt aan de top drie producten. Daarnaast worden ook de ‘Own the change-award’ en de publieksprijs uitgereikt tijdens de show.“Meer dan ooit willen we initiatieven als deze in de schijnwerpers zetten en belanghebbenden uit de industrie aanmoedigen om verandering te omarmen en over te stappen naar een gezonder en meer verantwoord voedselindustriemodel.Met name via onze eigen collectieve beweging genaamd ‘Own the Change’”, Nicolas Trentesaux, ceo van Sial.



Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops