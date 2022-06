Spar-ondernemers akkoord met conditiestelsel

WAALWIJK – Tijdens de extra Algemene Leden Vergadering van de Spar Detaillisten Coöperatie is met een ruime meerderheid van stemmen (90 procent) het nieuwe conditiestelsel aangenomen, waarin een eerlijke verdeling en meer transparantie tussen holding en ondernemers centraal staat. Er is anderhalf jaar gewerkt aan dit stelsel, dat moest passen bij de fase waarin de formule zich bevindt.

De veranderingen sluiten aan bij de nieuwe strategie van de formule, en moeten versnelling op foodservice, innovatie en het verbeteren van de huidige winkeloperatie bewerkstelligen.

Vier punten centraal

Er staan vier punten centraal in het nieuwe conditiestelsel: de winkelautomatiseringfee, de logistieke fee, de governance en de franchisefee. De belangrijkste wijziging: voortaan wordt de marge rechtstreeks en zonder opslagen op de inkoopprijs doorgegeven aan de ondernemer. Daarnaast worden de logistieke kosten verrekend waarin exact betaald wordt voor de logistieke kosten die worden gemaakt op basis van een percentage per magazijn en basis stopprijs. De franchisefee wordt alleen berekend over de netto omzet en zaken als opleidingen van de Spar academie worden toegevoegd.

Eerlijk voor het collectief

Er is meer transparantie en sturing vanuit de ondernemers in het nieuwe stelsel en het sluit beter aan op de strategische visie van de formule, stelt Spar. Het uitgangspunt is ‘om samen te groeien’. Peter Bolleman, bestuurslid van de Spar Detaillisten Coöperatie zegt hierover: “In een intensieve samenwerking met Spar Holding hebben wij een mooie stap gezet naar een eenvoudiger en transparant stelsel dat eerlijk is voor het collectief.” Pim Dirckx, directeur operations van Spar Holding, reageert als volgt: ”Wij zijn blij met het vertrouwen dat de ondernemers ons hebben gegeven. Hiermee kunnen we onze gezamenlijke ambitie, de grootste in gemakswinkels worden, voortzetten.”

Bron: Levensmiddelenkrant