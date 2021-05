Spar opent twee city winkels met Tosti Club in Den Haag

DEN HAAG – Spar opent vandaag en volgende week in totaal twee nieuwe Spar city winkels in Den Haag. Beide supermarkten hebben een shop-in-shop van The Tosti Club.

Eén supermarkt opent vandaag in het Beatrixkwartier aan de Prinses Beatrixlaan zijn deuren, de andere vestiging op 27 mei in het hart van de hofstad aan de Wagenstraat.

Hartje Den Haag

In de kern van de stad runt Bogdan Scântee vanaf volgende week een andere winkel van de formule. Ook op deze locatie is er aandacht voor foodservice. De winkel is van de snufjes voorzien zoals zelfscankassa’s, en een modern bevoorradingssysteem moet ervoor zorgen dat er nooit lege schappen zijn. Scântee is een kleine tiental jaar werkzaam geweest in de hotelbranche. Deze ondernemer heeft tot voor kort een aantal jaren leidinggegeven aan een winkel van Spar university op de campus van de TU Delft. De formule heeft hem de kans geboden zijn droom, een nieuwe zaak te beginnen, te verwezenlijken en deze heeft hij aangegrepen. Scântee: “Wij gaan proberen op een klantvriendelijke en onderscheidende manier ten opzichte van de grote supermarkten, de klanten te helpen aan kwalitatieve en goede producten voor een aangename prijs. Of dat nu voor de passant is die ’s morgens langskomt voor een vers broodje en een lekkere kop koffie, of voor de omwonenden in de buurt die hun avondmaaltijd komen halen.”



Beatrixkwartier

In het Beatrixkwartier gaat het om een ruim opgezette winkel met groot assortiment waarbij de nadruk ligt op gemak, to go en ‘de vergeten boodschap’. Ondernemers Marike en Hamzeh Ghani Abadi hadden al langer de wens om ondernemer te worden. “Wij willen samen van Spar city Monarch een succes maken, waarbij wij elke dag voor onze gasten en klanten klaar staan met een mooie winkel, een ruim assortiment en een op gastvrijheid gericht team van medewerkers.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops