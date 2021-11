‘Tegenwoordig is samenwerken het nieuwe concurreren’

Branchevereniging NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam over de verhoogde aandacht voor hygiëne

[SPECIAL: SCHOONMAAK] UTRECHT - Waspods, allesreiniger en schoonmaakdoekjes. De categorie schoonmaakmiddelen heeft sinds maart 2020 meer aandacht gekregen dan daarvoor. “We zien dat de aandacht voor hygiëne binnen Europa toeneemt en dat is heel goed om infectiegevaar te voorkomen. Als branchevereniging bouwen we daarop en kunnen we de boodschap van het belang van schoonmaken verder uitdragen.”

Dat vertelt Marita Vaes, communicatiemanager bij branchevereniging NVZ – Schoon | Hygiënisch | Duurzaam. De NVZ vertegenwoordigt importeurs en fabrikanten van was-, reinigings-, onderhouds- en desinfectiemiddelen en schoonmaakmachines. Samen met technisch directeur Marten Kops vertelt Vaes over de invloed van corona op de categorie en blikken zij vooruit op de toekomst.

Hoe heeft de branche de afgelopen jaren ervaren?

Vaes: “Het is tweeledig en dat zullen velen herkennen die werkzaam zijn in de schoonmaakindustrie. De branche heeft namelijk echt op zijn kop gestaan.

Enerzijds was er veel aandacht voor hygiëne, wat betekent dat er meer wordt geproduceerd en verkocht. Dat geldt voor zowel thuis-als professioneel gebruik. Veel leveranciers hebben hier profijt van gehad. Anderzijds is de toelevering van grondstoffen een groot probleem en zit een groot deel van de schoonmakers thuis. Op kantoren en in de horeca hoefde bijvoorbeeld niet schoongemaakt te worden.”

Kops: “Een groot deel van de ingrediënten, maar ook verpakkingen van reinigingsartikelen zijn afkomstig uit China. Met name in het begin van de pandemie zorgde dat voor een vertraging van levering. Desinfectiemiddelen werden populairder en daar zijn maar een beperkt aantal grondstoffen en verpakkingen voor geschikt. Andere problemen die nog steeds spelen zijn die van het personeelstekort en de transportproblemen, allemaal door de impact van het coronavirus.”

Wat heeft het coronavirus gedaan met de categorie schoonmaakmiddelen in de supermarkt?

Kops: “Op het gebied van productvariëteit is er niet veel veranderd. We zien wel een stijging in de verkoop van 2020 en 2021.

De verhoogde aandacht heeft tot meer aankopen geleid, maar dat begint langzaam af te nemen. En dat terwijl we nog midden in de pandemie zitten. Als je toegang hebt tot water en zeep is dat voldoende voor vele reguliere ziekteverwekkers, waaronder het coronavirus. Als je geen toegang hebt tot water en zeep (bijvoorbeeld onderweg) kan een desinfectiemiddel, mits juist gebruikt, uitkomst bieden.”

Welke producten hebben echt een vlucht genomen?

Vaes: “Op consumentenvlak is er vooral voor bepaalde producten meer aandacht gekomen. Denk hierbij aan gebruiksvriendelijke producten zoals schoonmaakdoekjes, allesreinigersprays en wasmiddelpods. Op het gebied van persoonlijke hygiëne zien we dat handdesinfectiemiddelen een vlucht hebben genomen. In het geheel zien we dat de markt van huishoudelijke was- en reinigingsmiddelen groeide. In 2020 is deze met 6,4 procent gestegen, tot een omzet van 981,7 miljoen euro.”

Welke ontwikkelingen hebben jullie op productniveau gezien de afgelopen jaren?

Kops: “De duurzame trend slaat de schoonmaakcategorie niet over. Belangrijk is dat het niet alleen maar draait om ecologisch en zo groen mogelijk. Schoonmaakmiddelen zijn in essentie al duurzaam. Dit komt onder andere doordat ze bijdragen aan een goede hygiëne, die cruciaal is voor een goede gezondheid. Tevens dragen ze bij aan het onderhoud en daarmee de levensduur van onze goederen en gebouwen. De NVZ en haar leden streven daarnaast naar een afname van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Hoe minder verpakkingsmateriaal er op de markt wordt gebracht, hoe minder er uiteindelijk ingezameld en gerecycled hoeft te worden. Wat wij zien qua ontwikkelingen is dat de duurzame eigenschappen meer worden belicht. Dat komt bijvoorbeeld ook steeds meer naar voren bij de Consumentenbond. Verduurzaming is breed en het is voor consumenten steeds belangrijker om hierop te letten bij de aanschaf van een product.”

Hoe zie je dat fabrikanten dan verduurzamen binnen schoonmaakmiddelen?

Kops: “Ze kijken verder dan enkel de ingrediënten. Fabrikanten zetten zich daarom al decennialang in voor het verbeteren van de recyclebaarheid van verpakkingen en het verminderen van de hoeveelheid verpakkingsmateriaal. Bij dat laatste wordt ook gekeken hoe ze met een kleinere hoeveelheid hetzelfde kunnen bereiken. Dit wordt compacteren genoemd en vermindert de milieu-impact en transportkosten.”

Vaes: “Neem bijvoorbeeld de waspods. Door de vaste dosering gebruikt men niet meer te veel en door de samenstelling kan je de kleding op een lagere temperatuur wassen. Uit diverse onderzoeken blijkt namelijk dat de gebruikersfase de zwaarste belasting is voor het milieu. Daarom zien we zoveel innovaties die het mogelijk maken om op 20 of 30 graden te wassen.”

Kops: “Het belangrijkste om helder te krijgen is wat de consument verstaat onder duurzaam. Die raakt in de war van alle claims op een verpakking, want ‘dat kan niet goed zijn voor het milieu’. Het is daarom essentieel om een product op de markt te brengen dat, net als waspods, op een andere manier met verduurzaming te maken heeft.”

Welke tip hebben jullie voor leveranciers?

Vaes: “Om mee te gaan met de maatschappij is samenwerken belangrijk, verduurzamen kun je niet in je eentje. Samenwerken is het nieuwe concurreren, werd laatst gezegd op ons Hygiëneforum. Dat dekt precies de lading. Fabrikanten willen graag hun verpakkingen verduurzamen, maar dat zijn flinke investeringen. In onze branche worden de handen al ineengeslagen. Momenteel loopt er een pilot waarbij we onderzoek doen naar goed recyclebare verpakkingen, die door meerdere fabrikanten gebruikt kunnen worden. Dit is nu nog gericht op de professionele schoonmaak, maar zal in de toekomst wellicht breder worden ingezet.”

Kops: “Zoek dus samen met andere organisaties naar kansen. Denk out-of-thebox, want in je eentje haal je de doelen niet.”

