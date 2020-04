‘We bezorgen zelfs aan klanten boven de winkel’

Zelfstandige over het openen van een nieuwe winkel ten tijde van COVID-19

(CORONANIEUWS) ROTTERDAM - Halit Böyük heeft ongeveer tien jaar ervaring in de supermarktbranche, vooral als manager sales bij Yasam Holding. In de week van 9 maart opende hij zijn eerste eigen winkel, onder de Fresh Food-formule van Boon, op Heijplaat, Rotterdam. Datzelfde weekend kondigde premier Rutte de eerste coronamaatregelen aan en veranderde alles voor Böyük.

Voor Böyük begon het opzetten van de supermarkt ruim een jaar geleden. “Vorig jaar kocht ik een huis op Heijplaat. Toen we het gingen opknappen, wilde ik flesjes water halen voor onze schilder. Ik kwam erachter dat er helemaal niets in de buurt zat. Er was hier geen supermarkt te bekennen. Zo ben ik gaan zoeken en later in gesprek gegaan over deze locatie.”

Vervolgens duurde het nog even voor de winkel werd gerealiseerd. In de zomer van 2019 kregen bewoners al een brief van de gemeente dat er een supermarkt zou komen op Heijplaat, maar de ondernemer en Boon Food Group stopten veel tijd en aandacht in de verbouwing tot buurtsuper met foodcorner.

De wijk groeide inmiddels gestaag dankzij een aantal nieuwbouwprojecten, zoals de seniorenflat die nu boven de huidige winkel is gevestigd. De winkel is uiteindelijk in samenwerking met Boon Food Group gerealiseerd, met de naam ‘Fresh Food’ op de gevel. “Boon bood de meest gunstige voorwaarden”, licht Böyük simpelweg toe.



Scheepsloods

Wat dat betreft had de ondernemer zijn opening gunstig gepland, nu de wijk weer in trek is. Heijplaat is een Rotterdams dorp met een geschiedenis. Een scheepsloods zorgde in de eerste driekwart van de 20ste eeuw voor veel werk, waardoor er ook woongelegenheid ontstond.

De Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) ging in de jaren 80 failliet, waarmee ook de levendigheid in het stukje Rotterdam een knauw kreeg. De laatste jaren komt het oude dorp als wijk weer tot leven, met de campus van de Hogeschool Rotterdam en verschillende woonprojecten in de buurt.

Böyük heeft het assortiment op de multiculturele klantengroep afgesteld en past die de komende tijd nog verder op de vraag aan. Zo ziet hij liever een verdieping van basisproducten, zoals zout en meel, in grootverpakking. “In eerste instantie is de winkel gericht op de vergeten boodschap, maar er wonen ook veel ouderen in de buurt die afhankelijk zijn van een supermarkt in de buurt en hier al hun boodschappen doen.”



Kapsalon

De winkel heeft het karakter van een moderne buurtsuper, inclusief horeca. Zo is er een foodcorner met een bakafdeling en verse lunchartikelen, maar kunnen consumenten er ook pizza, kapsalon en friet bestellen. Het kon de eerste dagen na de opening op veel drukte rekenen, zegt de ondernemer.

“We hadden een paar dagen lang een vrijwel volle zaak. Daarover mag ik niet klagen, het was zelfs boven onze prognose”, aldus Böyük. “De zondag van de eerste persconferentie van Mark Rutte liep het nog steeds heel goed, maar de ochtend erna was de winkel ineens zo goed als leeg. Mensen waren bang geworden.” Dat trekt inmiddels alweer wat meer aan, maar het coronavirus heeft ook het koopgedrag veranderd. “Ik verkoop minder losse versproducten dan verwacht en juist meer houdbare of verpakte producten, zoals pasta of verpakt fruit.”

Böyük heeft alle voorzorgsmaatregelen van het RIVM meteen doorgevoerd in zijn winkel. Hij begon zelfs meteen al met het desinfecteren van mandjes en werkt net als zijn personeel met handschoentjes. “De omzet kan dan wel hoger zijn geweest dan de week voor kerst, ik heb liever dat iedereen veilig en gezond boodschappen kan doen. Ik heb eraan gedacht de openingstijden aan te passen: om 12.00 uur openen en om 18.00 uur sluiten, maar dat is niet gebeurd. Wel wordt er veel meer bezorgd, ook boven bij de ouderen.”

Böyük overweegt zich aan te sluiten bij Thuisbezorgd, maar verwerkt zolang bestellingen voor de foodcorner zelf. “Daarvoor komt een eigen app binnenkort in de lucht.”



Droom

Hoewel de zaken volgens Böyük ondanks COVID-19 goed gaan, ziet de ondernemer wel een andere droom vertraging oplopen. “Ik zou heel graag een Koffiemania beginnen. Dat is een van oorsprong Turkse ontbijt- en lunchformule, met een uitgebreid Turks-Europees buffet binnen een counterconcept. Het draait om lunch en lounge in een grote ruimte. Ik was al op zoek naar een goede locatie. Maar in de huidige omstandigheden wacht ik daar nog even mee en zorg ik dat de nieuwe winkel zo goed mogelijk wordt gerund.”

Bron: Levensmiddelenkrant/Out.of.Home Shops