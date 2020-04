Glenn Alders: ‘We hebben weer een topweek’

Spar City Middelburg, sinds maart 2020

MIDDELBURG – Supermarktondernemers beleven een onwerkelijke tijd. Wat begon met hamstergekte in heel het land, veranderde in steeds strenger wordende maatregelen. Inmiddels verandert de situatie continu, wat de creativiteit en communicatieve vaardigheden van ondernemers en franchisegevers flink op de proef stelt. Ondernemers delen hun ervaring. In dit artikel: Glenn Alders.

Eerder voor Levensmiddelenkrant (23 maart): “We hadden een goede start van de winkel drie weken terug. Het werd sindsdien steeds beter. De eerste week na de maatregelen verliep heel goed, nog beter dan de week ervoor. Het staat in groot contrast met de start van week 13. Het is uitgestorven in de winkel, er is nog bijna niemand geweest en de straat is leeg. Het is vervelend. We moeten er maar het beste van maken.”

“De zaterdag van week 12 stortte het klantenaantal in. Het café tegenover mijn winkel liep goed, maar moest de deuren sluiten. In de straat zijn inmiddels zo’n vijf winkels dicht, waardoor de klantenstroom is opgedroogd en er niemand meer spontaan binnenloopt. Ondertussen houden we alles zo schoon mogelijk met ontsmettingsmiddelen en hebben we de nodige maatregelen genomen met bestickering op de vloer.”

Omzethistrorie

“Over de communicatie vanuit het hoofdkantoor ben ik heel tevreden. Ik krijg dagelijks ruim op tijd updates, nieuws en instructies. Spar reageert heel adequaat. Ik weet alleen niet of de overheid me tegemoet zou komen als de omzet verder wegzakt. Ik heb namelijk geen omzethistorie die verder teruggaat dan drie weken. Dat onzekere vooruitzicht is erg vervelend.”

Update 9 april: “Inmiddels draaien we weer een topweek en vorige week was ook beter dan voorheen. Er gaan weer meer winkels open en er is weer meer traffic in de straat. Misschien dat het goede weer ook helpt.”

Bron: Levensmddelenkrant