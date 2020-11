Jacobs Douwe Egberts denkt mee in aanbod op maat

GOUDEN PARTNER 2020, Categorie: Koffie en Thee, Criterium: Meedenken op niveau assortimentsgroep, Winnaar: Jacobs Douwe Egberts

GOUDEN PARTNER AWARDS | UTRECHT - Jacobs Douwe Egberts is verkozen tot Gouden Partner 2020. Sanne Dijkstra, category manager van Jacobs Douwe Egberts (JDE) reageert op de winst: “We zijn uiteraard erg blij met deze mooie prijs! Het is een eer om op deze manier erkenning vanuit onze retail partners te krijgen.”

Dijkstra: “Bij JDE werken we elke dag aan het bedienen van de consument en het nog beter en relevanter maken van de koffie & theecategorie bij onze klanten. Het is een mooie stimulans om daar op deze manier waardering voor te krijgen.”

JDE volgt volgens haar de ontwikkelingen in de categorie op de voet en maakt ook veel gebruik van data en (eigen) onderzoek. “We hebben een duidelijke visie om waarde voor de categorie te creëren en passen deze gedisciplineerd toe. We geloven er sterk in dat als we deze visie en kennis delen en gezamenlijk met onze retailpartners plannen maken voor de gehele categorie, we hier ook beiden van profiteren”, aldus Dijkstra.

De sleutel zit hem in het wederzijds vertrouwen, de kennisdeling, het veelvuldig contact, de bereidheid om altijd mee te denken en de gezamenlijke ambitie om het juiste te doen voor de koffie & theecategorie, zegt zij. “Alleen op deze manier kunnen we de shopper zo optimaal mogelijk in haar behoefte voorzien.”

Totale categoriebenadering

Bij JDE starten ze volgens Dijkstra vanuit de wensen van de consument, zonder concessies te doen aan de kansen voor de retailpartners. “De kracht zit hem in de totale categoriebenadering waarbij we gedisciplineerd en op basis van kennis de juiste projecten gezamenlijk oppakken. Hierdoor zijn we in staat om nieuwe kopers naar de categorie te trekken en spelen we optimaal in op de behoefte aan variatie, door de toegenomen diversiteit in machines, met het juiste aanbod in elk segment.”

Beleving buitenshuis

De consument weet volgens Dijkstra tegenwoordig veel over koffie en leert buitenshuis over variatie en kwaliteit. “Terwijl de vertrouwde filter- en Senseokoffie nog steeds de meest gedronken koffie is en langzaam zelfs weer terrein wint, timmeren de nieuwere systemen, waarmee de espresso, latte macchiato en cortado ook thuis te creëren zijn, aan de weg. We zorgen ervoor dat deze consument optimaal bediend wordt met een gevarieerd aanbod, het perfecte schap, innovaties, maar ook door confrontatie op de winkelvloer. We willen die shopper uit zijn routine halen en de beleving van buitenshuis bieden”, aldus Dijkstra.

Omnichannel

De samenwerking met de afnemers wordt volgens de category manager steeds intensiever. “Online is de afgelopen jaren fors gegroeid en dit is ook binnen koffie en thee een zeer relevant kanaal. Online en offline vloeien dan samen tot een omnichannelsamenwerking, waarbij we een geïntegreerde aanpak hanteren zodat beide kanalen elkaar aanvullen en versterken.”

Ook ziet Dijkstra binnen het supermarktlandschap grote verschillen in het gebruik van de diverse zetsystemen. “Hier passen we ons advies op aan en geven hiermee optimaal invulling aan de verschillende segmenten om de shopper het juiste assortiment te bieden en de waarde in de categorie te maximaliseren.”

Petra Morssinkhof-Eijkholt

Senior categoriemanager bij Plus Retail over Jacobs Douwe Egberts:

“De samenwerking met Jacobs Douwe Egberts is gebaseerd op wederzijds vertrouwen en kwalitatief contact. Ze kijken heel goed naar de klantbehoeften en dan ook specifiek naar de klantbehoeften per retailer. Ik waardeer het heel erg dat zij meedenken met wat er bij de Plus-klant past qua assortiment. Ze hebben oog voor wat er voor ons als retailer belangrijk is. Alleen op die manier kun je de consument optimaal bedienen. Voor ons blinken zij ook uit in het vooruitkijken. Ze hebben een duidelijke categorievisie en helpen met gedifferentieerde schappenplannen. Dat is erg waardevol.”

