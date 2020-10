‘Reckitt Benckiser speelt altijd direct in op actuele consumentenbehoeften’

GOUDEN PARTNER 2020 Categorie: Was en Reiniging Criterium: Succes van introducties Winnaar: Reckitt Benckiser

HOOFDDORP - Reckitt Benckiser beschouwt de gewonnen Gouden Partner als het bewijs dat ze met de nieuwe koers op de goede weg zijn. Het bedrijf zette het afgelopen jaar drie nieuwe producten in de markt. “Mede dankzij goede samenwerking met onze retailpartners, zijn we er goed in geslaagd.”

De aangescherpte maatregelen lieten het helaas niet toe, maar het liefst hadden ze met het voltallige team op de foto gestaan. Want trots zijn ze bij Reckitt Benckiser. Customer trademarketing manager NL Hidde Schaafsma en head of Sales NL Sjors de Ruijter: “Het is geweldig om door onze partners verkozen te worden tot Gouden Partner en deze prijs te mogen ontvangen. Het is hét bewijs dat onze nieuwe koers, met meer focus op hygiëne en duurzaamheid, zowel bij de consument als bij onze partners aanslaat.”

Op de vraag waarom Schaafsma denkt dat Reckitt Benckiser als beste uit de bus is gekomen op het criterium ‘Succes van introducties’, antwoordt hij: “Onze innovaties spelen altijd direct in op actuele consumentenbehoeften. Door breed in te zetten op tv en ook instore te activeren, laten we de categorie groeien met onze innovaties. Afgelopen jaar hebben we drie nieuwe producten succesvol in de markt gezet. Dit was uitdagend, maar dankzij de inzet van ons team en de goede samenwerking met onze retailpartners, zijn we er zeker in geslaagd.”

Eén van de introducties betrof Finish Quantum Ultimate. De Ruijter licht toe: “Deze vaatwastablet is de beste in de markt en gaat ons helpen om de categorie verder te laten groeien. Naast een perfect schone vaat maken we de consument middels de verpakking en onze commercial ook bewust van de hoeveelheid water die ze kunnen besparen door niet meer voor te spoelen. Deze doelstelling willen we nog meer gaan uitbouwen de komende jaren, samen met onze partners.”

Die samenwerking met partners is belangrijk voor Reckitt Benckiser. Daar wordt dan ook continu aan geschaafd, vertelt De Ruijter: “In de eerste plaats door ons te focussen op onze logistieke performance en datakwaliteit. Daar viel bij ons, door het hoge tempo van handelen en het snel brengen van innovaties, de afgelopen jaren nog wel wat te verbeteren. Het blijft een belangrijk aandachtspunt voor ons. Ook zijn wij, ondanks het kleine team, in staat voor al onze afnemers binnen onze categorie accountspecifieke categorieplannen te maken. Met een gezamenlijke categorievisie en objectief advies weten we zowel onze merken als de categorie te laten groeien.

En tenslotte staat Reckitt Benckiser erom bekend dat we bereid zijn om te investeren in additionele groei, zowel op het schap als promotioneel. Wij zijn niet bang om kansen te pakken als die zich voordoen.”

LAURA GEERTS-KLERX

Category manager non-food bij Spar

“Er is regelmatig contact tussen Spar en Reckitt Benckiser, en in bepaalde periodes natuurlijk intensief. Die communicatie verloopt altijd heel soepel. Reckitt Benckiser is oplossingsgericht ingesteld; als zich problemen voordoen, wordt daar altijd snel en adequaat op gehandeld. Dat waarderen we zeer.”

