Winnaar Innova Klassiek Damhert: ‘We staan voor service en kwaliteit’

HEUSDEN-ZOLDER (BE) - Al meer dan 40 jaar is Damhert bezig met bewuste voeding. De vraag van consumenten naar dit soort producten neemt steeds meer toe, waar glutenvrij brood perfect in past. Daarom betrad de fabrikant in 2008 de Nederlandse markt. Gerhard Rensen, commercieel directeur Nederland bij Damhert vertelt over de winnende producten.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“We vinden het een hele eer dat twee van onze producten gekozen zijn voor de Innova Klassiek. Het is een bewijs dat de werkwijze en producten waar wij in geloven kloppen. Service en kwaliteit zijn de steekwoorden waar Damhert voor staat.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat de winnende producten het al vier jaar goed doen op de schappen?

“Kwaliteit en smaak staan bij Damhert altijd op de eerste plaats. Daarom hebben we ook interne en externe smaakpanels die daarin meebeslissen. Daardoor staan wij voor de volle 100 procent achter het product.”

Wat heeft u gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“We hebben gezorgd voor voldoende verkoopplaatsen en winkels in onze eigen metrages die wij onderhouden op basis van full service merchandising en hebben ons daarnaast gelijk aangemeld bij diverse retailers. Wij werken steeds in functie van de klanten en ontzorgen hen in de nichecategorie van de functionele en free from-voeding.”

In hoeverre is ondersteuning van de producten nog steeds noodzakelijk?

“We hebben de afgelopen jaren gezien dat producten in de segmenten glutenvrij, suikervrij, lactosevrij, zoutarm, afslank en bio constant aandacht nodig hebben. Wij ondersteunen deze productgroep door extra service, acties en presentaties te bieden.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van de winnende producten verder te vergroten?

“Het is van belang dat de branche steunt op onze kennis en expertise in deze categorieën. Zo kunnen we samen het succes van deze producten vergroten. Daarnaast zouden de productgroepen die onder dieet en gezondheid vallen de ruimte en aandacht moeten krijgen die ze nodig hebben. We zien namelijk dat zij nog steeds het ondergeschoven kindje in de retail zijn.”

Sander Veld ondernemer Jumbo Vroomshoop:

“Ik heb weinig glutenvrij brood in mijn winkel, maar de glutenvrije kaiserbroodjes van Damhert zijn een schot in de roos. Het is een uniek product dat goed inspeelt op de behoefte aan brood dat geschikt is voor consumenten met glutenintolerantie. De fabrikant komt af en toe langs en ondersteunt daarmee het product voldoende.”

