Winnaar Innova Klassiek Koninklijke Verkade: ‘Hartig, een uniek en verruimend segment binnen Tussendoor’

ZAANDAM - Sultana Crunchers is uitgegroeid tot het tussendoortje waar de consument in tijden van verantwoord snacken behoefte aan heeft. Snel, lekker en gemakkelijk verpakt. Category manager Giulia Meijnders over het succes van het hartige tussendoortje.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“De lancering van nieuwe concepten is belangrijk om de relevantie van de categorie hoog te houden. Met deze onderstreping van blijvend succes zijn we ontzettend blij. We zijn trots op de erkenning en waardering van onze handelspartners.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Sultana Crunchers speelt in op een sterke consumentenbehoefte naar hartige, krokante en luchtige tussendoortjes met natuurlijke en authentieke smaken. Vanuit consumenteninzichten weten we dat hartig een opzichzelfstaand segment is waar shoppers prominent bewust naar zoeken. Een verantwoord alternatief voor in de middag, wanneer je meer behoefte hebt aan een hartige oppepper dan een zoet tussendoortje. Daarnaast voldoet Sultana Crunchers aan alle karakteristieken van een tussendoortje. Het product is per portie verpakt, lekker én laag in suiker. Hiermee spelen we in op de behoefte aan meer verantwoorde tussendoortjes waarbij het suikergehalte belangrijk is.”

In hoeverre is ondersteuning van dit product nog steeds noodzakelijk?

“Sultana Crunchers is in het begin ondersteund met een uitgebreide media- en communicatiecampagne. Door het mee te laten lopen in merkcampagnes en promoties blijven we het onder de aandacht brengen.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“Wij weten dat in de middag een hartig tussendoortje een meer bewuste keuze vervult voor de consument. De retailer zou dit hartige moment kunnen uitvergroten door cross-sell met aanverwante categorieën zoals water of fruitige dranken, om zo categorierelevantïe te vergroten en de verantwoorde levensstijl te benadrukken.”

Eddie Kor, bedrijfsleider Coop Bad Nieuweschans:

“Sultana Crunchers van Verkade zijn een terechte winnaar als je kijkt naar de omloopsnelheid van het product. Ook qua innovatie zijn de Sultana’s onderscheidend, want hartige tussendoorkoekjes waren nog niet aanwezig in het schap. Het is een krachtig artikel dat de consument dankzij de verpakking, plaats in het schap, de prijs en smaak, goed weet te vinden.”

