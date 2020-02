Winnaar Innova Klassiek Lactalis-Nestlé: ‘Er is nog steeds ruimte voor genietconcepten’

BREDA - Sales manager Roderic Mouthaan vertelt dat Lactalis-Nestlé absoluut blij is met de Innova Klassiek. “Het is een blijk van waardering omdat ze is uitgesproken door onze handelspartners.”

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Het is een erkenning die bewijst dat er nog steeds ruimte is voor ‘genietconcepten’, mits onderscheidend. Bros Krakende Mousse chocolade is onze eerste grote introductie geweest nadat Lactalis-Nestlé in 2014 de Nederlandse markt heeft betreden met KitKat, Smarties en Rolo crèmedesserts.”

Wat heeft u er als fabrikant aan gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Een overlevingsstrategie is gelukkig niet nodig geweest. Het merk Bros staat voor luchtig genieten. De unieke laagjes chocolade maken het product ongeëvenaard. De consument herkent dit en laat zijn waardering zien door middel van herhalingsaankopen.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“Allereerst doordat Bros Krakende Mousse chocolade zeer goed aansluit bij de destijds ontluikende trend van ‘minder en beter’, met als direct gevolg de verschuiving van grootverpakkingen naar porties. Het literpak zuivel dat standaard na de avondmaaltijd op tafel kwam, werd steeds vaker ingeruild voor een echt genietmomentje. Het feit dat Bros Krakende Mousse door krokante laagjes chocolade en luchtige mousse echt uniek is, verklaart de rest.?

In hoeverre is ondersteuning nog steeds noodzakelijk? Kunt u recente voorbeelden geven?

“We bouwen aan het Bros-merk door middel van digitale outdoorcampagnes en door te adverteren in de verschillende retailermagazines. Bovendien lanceerden we een nieuwe smaakvariant, Bros Krakende Mousse vanille. En natuurlijk verrassen we de consument, in samenwerking met onze handelspartners, met tastings en aantrekkelijke prijspromoties.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

Accountmanager Martine Sloot: “Bros Krakende Mousse is sinds enige tijd ook als vanillevariant beschikbaar. We zien dat dit item echt bijdraagt aan omzetgroei en rendementsverbetering van het moussesegment. Nog niet elke retailer is zich bewust van het goudmijntje dat Bros Krakende Mousse vanille is. Ruimte geven aan deze innovatie is een belangrijke stap naar verdere groei van de categorie. We helpen graag bij het maken van analyses om de juiste assortimentskeuzes te kunnen maken.”

Reactie Sander Veld ondernemer Jumbo Vroomshoop:

“De Krakende Mousse chocolade van Bros is de enige chocolademousse met stukjes. Dit maakt het product onderscheidend van de rest. De consument weet het product goed te vinden, wat ik niet vreemd vind omdat de verpakking er mooi uitziet met de dubbele bakjes. De ondersteuning vanuit de fabrikant is goed, want we zien regelmatig iemand van Nestlé over de vloer komen.”

Bron: Levensmiddelenkrant