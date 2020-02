Winnaar Innova Klassiek Lassie: ‘Meer dan een half miljoen pakjes Zilvervliesmixen langs de kassa gegaan’

WORMER - Lassie brengt sinds 1954 rijstvarianten naar de Nederlandse keukens. Om al die jaren relevant en innovatief te blijven, heeft de fabrikant in 2015 de Zilvervliesmixen geïntroduceerd. Fu Ying Chi, trade marketing manager bij Lassie vertelt over de winaars.

Wat vindt u ervan dat uw product als onmisbaar in het schap wordt beschouwd?

“Wij vinden het fantastisch om deze erkenning te krijgen vanuit de markt. Dit benadrukt het succes van deze innovatie.”

Welke verklaring heeft u ervoor dat het winnende product het al vier jaar goed doet op de schappen?

“De introductie van Lassie Zilvervliesmixen sluit perfect aan op de gezondheidstrend. Qua timing zijn ze op het juiste moment geïntroduceerd. Sowieso zagen we al groeiende verkopen in zilvervliesrijst die in 2016 nog eens versterkt werd door de nieuwe richtlijnen in de Schijf van Vijf, waarin het Voedingscentrum aangaf om vanwege de hoeveelheid vezels meer zilvervliesrijst te eten. Door de combinatie met quinoa en spelt hebben we daar nog extra relevante voedingswaarden aan toegevoegd, en bovendien het product gevarieerder, spannender en lekkerder gemaakt.”

Wat heeft u er als fabrikant aan gedaan om met dit product de eerste vier cruciale jaren te overleven?

“Voor het creëren van awareness zijn we gestart met above-the-line-ondersteuning middels een campagne met Vivian Reijs die als voedingscoach alleen haar naam wilde verbinden aan producten waar ze ook echt achterstaat. De geloofwaardigheid van Vivian als voedingscoach en onze Zilvervliesmixen als gezonde proposities hebben elkaar alleen maar versterkt. Naast awareness wil je ook trial genereren. Dat hebben we gedaan middels sampling op de Huishoudbeurs, deelname aan boodschappenpakketten, cashbackactivaties en demonstraties op de winkelvloer.”

In hoeverre is ondersteuning nog steeds noodzakelijk? Kunt u recente voorbeelden geven?

“Het gaat om het hele concept Zilvervliesmixen. Om dat levendig te houden hebben we ook nieuwe varianten geïntroduceerd, zoals de Zilvervliesmix met Linzen in 2016 en Zilvervlies met Sorghum in 2018. Het blijft echter wel lastig om een variant te introduceren die net zo succesvol is als de twee prijswinnaars. Daarvan zijn er in 2017 al meer dan een half miljoen pakjes langs de kassa zijn gegaan.”

Welke stappen kan de retail zetten om de categorie van het winnende product verder te vergroten?

“In ieder geval deze producten een goede plek geven op het schap. Bij voorkeur naast de reguliere zilvervliesrijst, zodat je de huidige reguliere koper kunt uptraden naar deze varianten met toegevoegde waarde.”

Jan Verbeeten, ondernemer Plus Verbeeten:

“Gevoelsmatig zou je denken dat vooral jongere consumenten openstaan voor vernieuwingen als de mixen van Lassie, maar dankzij deze producten kunnen veel meer consumenten verschillende maaltijdvarianten maken. Het draagt bij aan gemak in de keuken. Daar komt ook het gezondheidsaspect nog bij. Ik zie tegenwoordig hoe dan ook dat deze producten van een klassiek merk als Lassie gretig aftrek vinden bij álle generaties.”

Bron: Levensmiddelenkrant