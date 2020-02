Albert Heijn kondigt bezorging Belgische markt aan

ZAANDAM - Albert Heijn België gaat vanaf deze lente boodschappen bij klanten thuisbezorgen, heeft de blauwe formule aangekondigd. Consumenten worden opgeroepen hun belangstelling voor thuisbezorging aan te geven.

“We hebben in België een bewezen formule: Hollandse prijzen, een verrassend assortiment, een persoonlijke service”, zegt Raf Van den Heuvel, general manager van Albert Heijn België. “Die persoonlijke service bouwen we verder uit. Thuis leveren versterkt de propositie van Albert Heijn in België. We zijn ambitieus in onze groei - die willen we realiseren via de opening van sterke nieuwe winkels en de uitbreiding van ons online aanbod.”

Uitrollen

De thuisbezorging gaat van start in de regio van Antwerpen en wordt daarna gefaseerd uitgerold. De bezorggebieden worden mede bepaald op basis van belangstelling van consumenten. Die kunnen dat aangeven op www.ah.be.

“We bouwen onze boodschappenservice verder uit met feedback en input van de klant”, vervolgt Van den Heuvel. “Zo zijn we gegroeid in onze fysieke winkels, zo gaan we dat ook doen voor thuisleveringen.”

Bron: Levensmiddelenkrant