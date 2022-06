Crisp breidt uit naar België

ANTWERPEN – Supermarkt-app Crisp maakt de oversteek naar België. De online retailer heeft daartoe een hoofdvestiging in Antwerpen geopend en een gloednieuw dc in Bornem. Er zullen meer dan 500 nieuwe producten in het assortiment worden opgenomen van tientallen nieuwe leveranciers en ook het elektrisch wagenpark wordt uitgebreid. Volgens Crisp zal de internationalisering haar markt met 40 procent vergroten.

Crisp, dat vier jaar geleden werd opgericht, heeft haar groei de afgelopen twee jaar zien vertienvoudigen. De online supermarkt geeft aan dat de app inmiddels meer dan 750.000 keer gedownload is en dat 85 procent van de bestelling herhaalaankopen betreft. Het moment is dus daar voor de supermarkt-app om ook de Vlaamse markt ‘te onthalen op vers eten’. Hiervoor heeft Crisp de afgelopen tijd ‘een groeiend aantal kleinschalige Belgische leveranciers’ aangetrokken. Zoals Mariën Meesterbakkers uit Antwerpen, dat versgebakken appelbrood levert.

Gebakken lucht

Oprichter en ceo van Crisp Tom Peeters vindt dat de voedingsindustrie genoeg ‘gebakken lucht kent over wat beter eten inhoudt’. Hij stelt: “Goed en lekker eten komt rechtstreeks van de maker; uit het seizoen, van dichtbij en met liefde gemaakt door boeren, telers en kwekers die ook met aandacht omgaan met de wereld. Met Crisp hebben we een duurzaam systeem gebouwd dat beter eten van kleinschalige makers zonder omwegen koppelt aan een groot publiek. Dat eten heeft minder voedselkilometers afgelegd en ligt niet te wachten in het supermarktschap. Vers is écht vers en dat proef je. Ook Belgen weten dat te waarderen.”

Lokale bezorghubs

Om de keten te verkorten en vers eten te garanderen wil Crisp ‘zo dicht mogelijk bij de Vlaamse klanten zijn’. Om de ritafstanden te verkleinen komen er lokale bezorghubs, met een groeiend elektrisch wagenpark. Op termijn moet dat een ‘emissievrije operatie’ opleveren. In Nederland zijn onlangs hubs in Delft en Utrecht geopend, binnenkort volgen er nog drie. “In België schalen we in hetzelfde tempo op”, aldus Peeters.

Bron: Levensmiddelenkrant