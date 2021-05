Nieuw distributiecentrum Carrefour België geopend

EVERE – Met het nieuwe halfautomatische magazijn kan Carrefour 5.000 bestellingen per dag verwerken. E-commerce voor voeding lijkt een gewoonte te zijn geworden voor de Belgische consument.

Het nieuwe DC van Carrefour België is 4 mei geopend. September vorig jaar is Carrefour een partnerschap aangegaan met internationaal Food-X Technologies Inc. om met de benodigde software dit nieuwe distributiecentrum voor online voedsel bestellingen te openen.

Stijging e-commerce

Sinds de coronacrisis is de aanvraag voor thuisbezorging en “click & collect” gestegen, e-commerce bestellingen waren in 2020 verdriedubbeld, ten opzichte van 2019. Er wordt verwacht dat deze stijging ook na COVID-19 blijft aanhouden, nu de consument gewend is geraakt aan het gemak hiervan.

Modern magazijn

Het distributiecentrum van 8.350m2, uitgebaat door ID Logistics, kan met de hulp van het nieuwe software systeem productiviteit, winst verbeteren en een betere klantervaring bieden. Naast de grootte is het centrum vooruitstrevend doordat veel van de stappen zijn geautomatiseerd. Carrefour zet het nieuwe pand in voor de bediening van de hypermarkten in Burcht, Borsbeek en Schoten. Na verloop van tijd zal het gebied zich uitbreiden en leveren aan alle “click & collect” aanbieden in heel België.

Jan Pollier, digital & e-commerce director, legt uit "Met dit nieuwe distributiecentrum wil Carrefour België een volgende stap zetten in zijn aanbod van online shopping. Het hoofddoel is meer klanten te bedienen, beter en sneller.”

Bron: Levensmiddelenkrant