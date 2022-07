Aardbeitelers The Greenery in de prijzen

BARENDRECHT – Tijdens de ‘week van de aardbei’ op de Floriade hebben aardbeitelers van The Greenery de hoogste prijzen gewonnen. Zij wonnen de eerste drie plaatsen van de vakjury en de eerste plaats bij de publieksjury.

In totaal waren er elf inzendingen voor de verkiezing van de beste in Nederland geteelde aardbei. De vakjury bestond uit personen uit de horeca, pers en agf-producenten en consumenten. Zij moesten de inzendingen beoordelen op negen criteria. Kwekerij Loos was de grote winnaar met zowel de eerste als de tweede prijs.

Smaak

Het publiek dat meedeed aan de verkiezing beoordeelde de deelnemers maar op één criterium, welke aardbei smaakt het lekkerst. Ook die prijs ging naar een The Greenery aardbeiteler, Tuinderij de Hoge Akker.

Rob van der Weele, senior productmanager fruit bij The Greenery is zeer tevreden. “We zijn zelf overtuigd van de keuzes die we maken voor onze aardbeirassen en de telers met wie we samenwerken, maar een top 3 vanuit de vakjury én de publieksprijs voor één van onze telers is de kroon op onze gezamenlijke inspanningen.”

Bron: Levensmiddelenkrant.nl