AH introduceert negen visproducten van Streeckgenoten

ZAANDAM – Albert Heijn heeft sinds deze week negen visproducten toegevoegd aan het assortiment Streeckgenoten. De visbedrijven roken de vis volgens eigen ambachtelijke receptuur.

Samen met ruim tachtig lokale slagers, bakkers en kaasmakers verkoopt Albert Heijn lokale specialiteiten onder de naam Streeckgenoten; de trots uit de streek. Samen maken zij meer dan 230 Streeckgenoten-producten. Onder andere gerookte zalmfilet en warmgerookte zalmfilet van Rodé Vis B.V. uit Urk, gerookte forelfilet van vishandel Klooster uit Enkhuizen en mosseltjes in ’t zuur en mosselen á la minute van Roem van Yerseke uit Yerseke liggen nu ook onder de Streeckgenotenvlag in de supermarkten van de Zaandamse formule.

Yellowtail Kingfish

Een andere nieuw product van Streeckgenoten is Yellowtail uit Kats. Vlakbij de Zeelandbrug in Zeeland kweekt Kingfish Zeeland Yellowtail Kingfish. Deze vis komt oorspronkelijk uit de Zuidelijke Oceaan bij Australië. De roofvis is verwant aan de makreel en volgens Albert Heijn een goed alternatief voor tonijn. De grootgrutter meldt dat duurzaamheid belangrijk is voor de viskwekerij. Zo wordt de Yellowtail Kingfish gekweekt in gezuiverd Oosterscheldewater. De kweek vindt op duurzame wijze plaats met groene energie uit de regio.

Verpakkingen

De verpakkingen van de nieuwe visproducten verwijzen naar de plaatsen en visbedrijven waar de Streeckgenoten-producten vandaan komen. De gerookte forelfilet en mosselkrokantjes liggen in 694 winkels, de gerookte zalmfilet in 705 winkels en de andere zes producten zijn regionaal in 325 winkels verkrijgbaar. Het nieuwe assortiment is ook online te bestellen.



Bron: Levensmiddelenkrant