Akkoord overname Hema

AMSTERDAM – Het consortium, bestaande uit Parcom en Mississippi Ventures, hebben bekend gemaakt dat zij een definitieve overeenkomst hebben bereikt over de volledige overname van alle uitstaande aandelen Hema.

Onlangs lieten de partijen weten dat een voorlopige overeenkomst was gesloten. Daarin was bepaald dat het consortium op exclusieve basis onderzoek mocht uitvoeren en financiering door Nederlandse banken kon zekerstellen. Deze stappen zijn nu naar tevredenheid van alle betrokken partijen afgerond.

De Ondernemingsraad van Hema heeft positief advies gegeven over de overeenkomst. De kapitaalstructuur zal nog aan de Ondernemingsraad ter advisering worden voorgelegd. Ook moet er nog goedkeuring van de relevante mededigingsautoriteiten worden verkregen. De partijen verwachten in februari 2021 de transactie te kunnen afronden, waarna Hema plannen voor een gezonde toekomst onder de nieuwe eigenaren bekend zal maken.

Mijlpaal

Tjeerd Jegen, ceo Hema: “De aankondiging van vandaag is een belangrijke mijlpaal voor Hema, omdat de bankfinanciering een cruciale voorwaarde was voor het aangaan van de overeenkomst. Bij afronding van de transactie begin 2021, hebben we niet alleen een gezonde financiële basis met een flink lagere schuldenlast en ruimte om in onze toekomst te investeren, maar ook nieuwe eigenaren die ons voor de lange termijn ondersteunen en Hema een stabiele operationele basis geven.

We kijken uit naar deze volgende fase in de ontwikkeling van HEMA, en hebben er het volste vertrouwen in dat deze transactie in het belang is van iedereen die bij HEMA betrokken is. Met deze overeenkomst kunnen we ons weer volledig richten op onze toekomst, en ons focussen op het leveren van fantastische producten aan onze klanten.”

Ook Frits van Eerd liet namens zijn investeringsmaatschappij Mississippi Ventures van zich horen: “We zijn er trots op dat we in de gelegenheid worden gesteld om het prachtige Nederlandse Hema over te nemen. En we waarderen in het bijzonder de steun van de drie Nederlandse grootbanken ABN Amro, ING en Rabobank bij deze transactie. Samen gaan we Hema klaarmaken voor een nieuwe fase, met behoud van het bijzondere karakter van het merk en de mensen: de goede prijs-kwaliteitverhouding, de prettige sfeer, het kenmerkende design.”

Bron: Levensmiddelenkrant / Out.of.Home Shops