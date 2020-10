Albert Heijn zet dubbel in op vega

Nieuw assortiment en vega(n)hub

ZAANDAM - Albert Heijn gaat het plantaardige, vegetarische en vleesvervangersassortiment volgend jaar verdubbelen. Niet alleen op productniveau, maar ook vanuit de gehele beweging binnen Albert Heijn gaat er meer aandacht naar deze snelgroeiende categorie. Levensmiddelenkrant sprak met Carine Fortanier, unitmanager bakkerij, convenience & vegetarisch, bloemen en planten van Albert Heijn over deze grote stap en de ontwikkelingen in de categorie.

Voor Albert Heijn is het verdubbelen van het vega(n) en plantaardige assortiment een grote stap. Fortanier: “Het is een enorm interessante en bewegende markt waar ook veel nieuwe leveranciers zich kenbaar maken. Het blijft dan wel spannend om te zeggen: we gaan verdubbelen.” Met de verdubbeling en de gehele beweging vanuit Albert Heijn speelt de retailer in op een groeiende markt, behoeften van de consument en daarnaast duurzaamheid. “Als Albert Heijn willen we de volgende stap zetten, ook op het gebied van duurzaamheid. Naast het feit dat we de klant willen voorzien in de behoefte aan meer vega, vegan en plantaardige producten”, aldus Fortanier.

Duurzame ontwikkelingen

Albert Heijn komt volgens de unitmanager daarnaast als eerste retailer met een aantal innovaties. Binnenkort ligt de eerste plantaardige kaas onder het eigen merk van Albert Heijn in de schappen. Daarnaast heeft de formule een vegan frikandel en boneless wings geïntroduceerd die beide erg succesvol zijn, stelt Fortanier. “Vegetarisch is tegenwoordig niet meer zo duur om te kopen in verhouding tot vlees. Duurzaam hoeft niet meer automatisch te betekenen dat het ook veel geld kost.” Volgens haar verspreidt de interesse in deze producten zich tegenwoordig over heel Nederland in plaats van alleen in de grote steden. “Vroeger waren het voornamelijk de stedelijke gebieden waar een redelijk aanbod aan vegetarische producten te vinden was, maar tegenwoordig is dat eigenlijk door heel het land. Wij kijken nu per regio wat de behoefte is. We passen ons aanbod hier vervolgens op aan.”

Verschillende benamingen

Fortanier geeft aan dat Albert Heijn verschillende benamingen gebruikt voor de producten binnen deze snelgroeiende categorie: “Aan de ene kant heb je vega dat gericht is op producten waar geen vlees in zit. Dan heb je een groot deel van het schap dat vegan is, waar geen enkele vorm van dierlijk contact bij betrokken is en dan gebruiken we ook nog de term plantaardig. Hierdoor kan het voor de consument ook af en toe best wel ingewikkeld zijn. Wij proberen dit zo goed mogelijk te communiceren door middel van schapkaarten en informatie op de verpakking.”

Helpen en informeren

Om de totale beleving van vegetarisch, vegan en plantaardig te ondersteunen en de klant zo goed mogelijk te informeren, heeft Albert Heijn de vega(n)hub geïntroduceerd. Op deze speciale pagina op ah.nl kan de consument terecht voor hulp bij bijvoorbeeld dieetwensen, informatie over voedingsstoffen en recepten. Fortanier: “Wij zien dat de voornaamste reden dat mensen plantaardig, vega of vegan eten, is dat zij gezonder willen eten. Het is een bewuste keuze voor ze. Vroeger aten mensen vooral vegetarisch vanuit een principieel standpunt, maar nu ook omdat het goed voor jezelf, het milieu en voor dieren is. Met de vega(n)hub willen we mensen informeren over hoe zij bijvoorbeeld vleesvervangers kunnen invoegen in hun dieet en wat voor voedingsstoffen dit soort producten hebben.”

De formule vindt het belangrijk om geloofwaardig te zijn in de verschaffing van informatie en advies in de vega(n)hub. Fortanier: “Dit doen wij met de hulp van FoodFirst Network dat onderdeel is geworden van Albert Heijn. Bij deze organisatie werken specialisten die voedings- en dieetadvies op maat geven.”

Fortanier meent dat het van belang is om informatie en inspiratie te bieden over vegetarische, vegan en plantaardige producten: “Het is een markt die steeds meer volwassen wordt en consumenten hebben de hulp vaak nog nodig om te weten wat ze met de producten kunnen doen. Over tien jaar kijken we waarschijnlijk terug en denken we: toen hadden we die hulp nog nodig. De meeste consumenten weten over een aantal jaar hoe ze deze producten kunnen gebruiken en wat ze wel en niet lekker vinden. Dat is nu simpelweg nog niet het geval, dus is het bieden van informatie en inspiratie een logische stap.”

Assortimentsuitbreiding

In week 37 heeft Albert Heijn al een forse uitbreiding gedaan in het vegetarische schap. Hierbij is voornamelijk ingezet op de eigenmerkproducten. “Aan de ene kant omdat wij het heel belangrijk vinden om de kwaliteit tijdens de ontwikkeling zelf te waarborgen en aan de andere kant om betaalbare producten aan te bieden”, aldus Fortanier. Het aantal vegetarische prijsfavorieten, een assortiment van Albert Heijn dat zich richt op het aanbieden van een goede kwaliteit voor de laagste prijs, is ook verdubbeld. Het aanbod kan wel verschillen per winkel en regio. “In kleine winkels stellen we hier één plank voor beschikbaar en in grote winkels twee. Een onderdeel van deze prijsfavorieten zijn ook nieuwe grootverpakkingen. Het gaat op dit moment zó goed met het vegetarische assortiment, dat we grootverpakkingen kunnen introduceren. Op deze manier kunnen ook de wat grotere gezinnen gemakkelijker vegetarisch eten. Daarnaast gebruik je op deze manier minder plastic”, aldus Fortanier.

Flexitariërs

Ze vertelt dat uit meerdere onderzoeken is gebleken dat meer dan de helft van de Nederlanders al aangeeft dat zij een à twee dagen in de week geen vlees eten. Theoretisch gezien is iemand al een flexitariër in dat geval. “Consumenten staan over het algemeen open voor vleesvervangers, mits dit geen concessie op de smaak is. Er zijn gewoon heel veel mensen die al bezig zijn met minder vlees eten, maar nog niet precies weten hoe”, aldus Fortanier. Volgens haar zijn er steeds meer vleesproducenten die deze trend erkennen en daarom deels of zelfs in zijn geheel overgaan op de productie van vleesvervangers. Zo is fabrikant Vivera vorig jaar volledig overgestapt.

Ligging

Uit een test van de Amerikaanse formule Kroger bleek dat de verkoop van vleesvervangers met 23 procent toenam wanneer deze producten naast het vlees in het schap lagen. Over de ligging in het schap bij Albert Heijn valt volgens Fortanier veel te zeggen. De behoeften van consumenten veranderen, winkels worden vaak opnieuw verbouwd en strategieën wijzigen ook. Hier past Albert Heijn zijn winkels vervolgens op aan. “Op het moment dat het schap groter wordt, zal dat ook impact hebben op de winkels.”

De confrontatie met vleesvervangers die naast het vlees in het schap liggen, kan volgens Fortanier positief werken, maar sommige vegetariërs komen liever niet bij het vleesschap. Daarnaast kan het volgens haar ook verwarrend zijn wanneer de consument bijvoorbeeld plantaardige burgers naast vleesburgers ziet liggen. Voor de consument die geen vlees eet kan het ook weer handig zijn om alle producten direct bij elkaar te hebben. “Er is nog niet alles over gezegd en de toekomst zal uitwijzen wat de beste plek in het schap is. Het gaat dan uiteindelijk niet alleen over vleesvervangers maar ook over het hele vega(n) en plantaardige assortiment.”

