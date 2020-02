Alcoholvrij en speciaalbier blijven terrein winnen

AMSTERDAM - Nederlanders drinken steeds vaker alcoholvrij bier. Verder zijn speciale bieren steeds meer in trek. Pils blijft evengoed veruit het populairste brouwsel. Dit staat in de vrijdag gepubliceerde bierconsumptiecijfers van Nederlandse Brouwers, de belangenbehartigers van veertien in Nederland gevestigde brouwerijen.

De cijfers tonen volgens de onderzoekers aan dat Nederland een echt bierland is. In totaal wordt hier ruim 24 miljoen hectoliter bier gebrouwen. Daarvan verdwijnt meer dan de helft over de grens. Van het bier dat in Nederland wordt gedronken komt zo'n 85 procent uit eigen land.

Horeca

Van het alcoholvrije bier werd vorig jaar 680.000 hectoliter gedronken. Daarmee is op jaarbasis sprake van een groei met 6,5 procent. Vooral in de horeca won 0.0-bier terrein. In bars en restaurants lag de consumptie bijna een kwart hoger. In totaal heeft alcoholvrij in de horeca een aandeel van 3,1 procent. Inmiddels is één op de twintig bieren een alcoholvrije.

De consumptie van speciaalbier zit al tien jaar onophoudelijk in de lift. Vorig jaar was sprake van een stijging met 3,6 procent, tot bijna 1,3 miljoen hectoliter. Pils was goed voor ruim 9,9 miljoen hectoliter. Dat is een fractie minder dan een jaar eerder. Verder leverden biermixen terrein in tot 361.686 hectoliter.

Bron: ANP