Bescherming tegen misbruik en namaak van producten

BRUSSEL - Europese producten met een geografische aanduiding worden voortaan beschermd tegen misbruik en namaak in China.

Het Europees Parlement steunt een deal tussen de EU en China die de namen van Europese en Chinese voedselspecialiteiten beschermt tegen namaak. Door de deal kan de export van Europese agrofoodproducten naar China verder groeien.

In september ondertekende zowel de EU als China het akkoord. Hierdoor zijn honderd Europese producten met geografische aanduidingen wettelijk beschermd, waaronder Jenever en Edammer- en Goudakazen. Tegelijkertijd krijgen honderd Chinese producten dezelfde bescherming in de EU. China is een belangrijke afzetmarkt voor Europese landen. In 2019 was China namelijk de op twee na grootste bestemming voor EU-export van producten met een geografische aanduiding. Dit waren vooral wijnen, sterkedrank en agrofoodproducten, waaronder Nederlandse kazen.

Met de goedkeuring door het Europees Parlement is het nu aan de EU-lidstaten om het akkoord definitief aan te nemen. In dit geval zal de wet op 1 januari 2021 in werking treden.

Bron: Levensmiddelenkrant