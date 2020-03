Beste Introductie 2019: Bolsius True Scent True Moods

‘Bolsius True Scents True Moods geeft het geursegment een extra impuls’

SCHIJNDEL - “Super goed nieuws”, zo reageert Thijs Veendrick, international shopper marketing manager bij Bolsius, op het winnen van de Beste Introductie 2019 voor de True Scents True Moods-lijn. Samen met zijn collega’s vertelt hij enthousiast meer over het assortiment.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Het laat zien dat we met True Scents True Moods de juiste snaar hebben weten te raken, bij zowel de consument als bij onze handelspartners. Fijn om erkenning te krijgen voor het op een goede manier inspelen op additionele groeikansen voor de Home Ambiance-categorie”, aldus Thijs Veendrick.

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Christian Henny, category sales manager: “Bolsius True Scents True Moods is speciaal ontwikkeld om huidige kopers te behouden en nieuwe kopers van geurproducten aan te trekken. De nieuwe lijn biedt daarom een uitgebalanceerd assortiment van twaalf geuren. True Scents bestaat uit zes pure, iconische geuren, zoals Vanille, Lavendel en Granaatappel. Ook zijn er zes rijke geurcombinaties ontwikkeld binnen True Moods, zoals So relaxed, Feel happy en Get cosy. Bolsius True Scents True Moods-producten bevatten zorgvuldig geselecteerde ingrediënten met natuurlijke extracten voor extra kwaliteit en geurbeleving om de mooie momenten die we met elkaar delen, te versterken. De geuren zijn verkrijgbaar in deproductformats geurstokjes, geurglazen, theelichten, stompkaarsen, wax melts en een roomspray. Met deze geuren en productformats zijn we in staat een brede groep consumenten richting het geursegment te trekken.”

Wat zijn de plannen met deze lijn voor aankomend jaar?

“We blijven komend jaar zowel naar consumenten als shoppers activeren. Er zijn verschillende initiatieven gepland. En we blijven natuurlijk evalueren hoe het assortiment presteert om waar mogelijk verder te optimaliseren en, samen met onze handelspartners, de groei verder te maximaliseren”, aldus accountmanager Veerle Wijnberg.

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“True Scents True Moods wordt volop ondersteund. Met de campagne Create More Us Time zijn we al flink zichtbaar geweest bij de consument. Daarnaast hebben we verschillende activaties gedaan waarbij consumenten echte Us Time konden winnen. Uiteraard bieden we ook passende ondersteuning voor op de winkelvloer. Dit varieert van gegeurd POS tot banners, wobblers, schapstroken en vloerstickers. Daarnaast hebben we displays ontwikkeld die ook de komende periode weer voor extra zichtbaarheid en impuls op de winkelvloer zorgen.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Celine de Wit, senior product manager: “Bolsius is een nieuwe weg ingeslagen en True Scents en True Moods is een eerste stap geweest in onze ‘Mission Green’. Onze Mission Green-ambitie is om volledig te focussen op Style en Substance. Kort samengevat wil dat zeggen dat wij bij alle noviteiten die we brengen stijlvolle en verantwoorde keuzes maken. We kiezen bijvoorbeeld voor plantaardige wax, geen palmolie, natuurlijke geuroliën, minder plastic en nog vele andere initiatieven. Al deze goede keuzes komen in een mooi jasje dat duidt op de ‘style’. Het resultaat van deze nieuwe weg is dat we dit najaar alweer nieuwe relevante innovaties brengen in het segment Home Ambiance. En dan als laatste nog fantastisch nieuws. Bolsius bestaat dit jaar 150 jaar. Om dit heugelijke feit te vieren komen wij in het ‘festive season’ met een True Magic-assortiment. Dit bestaat uit prachtige geurkaarsen en diffusers die heel mooi gecombineerd kunnen worden met onze metallic rustieke kaarsen.”

Juryrapport: ‘De samenwerking verloopt goed tussen Bolsius en ons. Ze borduren voort op het thema geurstokjes met de nieuwe productlijn; een slimme zet want de True Scents True Moods-lijn verkoopt goed in onze filialen.

Joep Weekers, category manager bij Jan Linders

Bron: Levensmiddelenkrant