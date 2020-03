Beste Introductie 2019: BubbelFrisss

‘In het frisdrankenschap was nog geen vergelijkbaar product te vinden’

EDE - Cindy Voest, marketing manager DubbelFrisss en William Konings, category development manager, zijn enthousiast over het toekennen van de Beste Introductie 2019 aan BubbelFrisss. “Wat gaaf dat we met BubbelFrisss van DubbelFrisss deze prijs hebben gewonnen!”

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Konings: “Dit is een schitterende bekroning op een spannend, maar uitermate succesvol jaar, waarin we als Riedel met BubbelFrisss de stap naar het competitieve frisdrankenschap

hebben gemaakt.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Voest: “Met ruim 35 procent penetratie is DubbelFrisss nog altijd een van de grotere niet-alcoholische drankenmerken in Nederland. Eigenlijk was het dus juist een beetje gek dat we nog niet actief waren in het frisdrankenschap. Daar was nog geen vergelijkbare propositie te vinden; een laagcalorische, natuurlijk gezoete frisdrank, voornamelijk bedoeld voor kids van 12 tot 18.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Konings: “Voor BubbelFrisss staat 2020 volledig in het teken van blik. Inmiddels zijn de blikjes dan ook bij Nederlandse retailers aan het instromen. We zijn gestart met de drie populaire smaken Appel-Perzik, Framboos-Cranberry en Appel-Zwarte Bes.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Voest: “Met de commercial met Ronnie Flex gaan we voorlopig nog even door. Nieuw ten opzichte van 2019 is dat BubbelFrisss ook in toenemende mate op de winkelvloer geactiveerd zal worden.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Konings: “In week 20 voegen we een heerlijke ananasmangosmaak toe aan het assortiment van BubbelFrisss. Daarnaast zetten we ook onze inspanningen voort in de reductie van (fruit)suikers in fruitdranken. Een van de meest zichtbare uitingen hiervan zal een 1 kcal-concept zijn, dat rondom week 20 zal instromen.”

Juryrapport:

‘BubbelFrisss is een product dat goed in de smaak valt bij jongeren. Het heeft ook een goede, grappige naam die aanslaat bij de consument. De ‘bubbel-variatie’ van de bekende DubbelFrisss is een toegevoegde waarde in het frisdrankschap.’

Mark van Houwelingen, ondernemer Albert Heijn Moordrecht

Bron: Levensmiddelenkrant