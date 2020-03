Beste Introductie 2019: Dreft Vaatwas Platinum Plus

‘Dreft Platinum Plus maakt waar wat het belooft’

ROTTERDAM - “Het winnen van de Beste Introductie 2019 is absoluut een mijlpaal voor ons en we zijn erg blij met de prijs”, zo vertelt Hanneke Spruyt, country manager Nederland bij Procter & Gamble.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“We zijn enorm vereerd dat we deze award gewonnen hebben! We zijn trots op het feit dat we producten leveren waar de consumenten zodanig tevreden over zijn dat ze ons als winnaar kiezen. Het is heel mooi dat de award naar Platinum Plus gegaan is; dat bevestigt namelijk nog eens dat het product onze nieuwste en beste vaatwasinnovatie is!”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“Omdat het een superieur product betreft dat in staat is waar te maken wat het belooft! Dat is onze overtuiging. Daarmee neemt het de problemen van consumenten met betrekking tot vaatwas weg. De superieure technologie van Platinum Plus zorgt ervoor dat zelfs de meest lastige vaat, zoals met vastgekoekt vet, perfect schoon wordt. Daarbij geeft het de vaat een boost middels de antidofheidstechnologie en wordt de vaat ‘zo schoon als nieuw’.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“Aankomend jaar blijft de focus bij Platinum Plus. We brengen momenteel een tweede variant uit die de ‘Quickwash’-benefit van Platinum Plus adresseert. Door dit pluspunt op de verpakking naar voren te brengen, willen we aandacht geven aan het feit dat de superieure prestaties ook geleverd worden wanneer je voor een korter wasprogramma kiest. Dit zorgt ervoor dat consumenten niet aan prestaties inleveren wanneer ze kiezen voor een meer milieuvriendelijke vaatwasoptie.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“De kanalen die wij gebruiken zijn onder andere tv en onlinecommercials waarin we Platinum Plus onder de aandacht brengen. Daarnaast hebben we ons ‘Lekker in het leven’-platform waar consumenten informatie kunnen vinden over al onze producten en de benefits. Ook kunnen zij daar ratings en reviews achterlaten.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Innovaties beginnen altijd bij de consument en diens wensen en uitdagingen. We zullen consumententrends op de voet blijven volgen en met innovaties komen die hierop aansluiten, zodat we producten kunnen blijven brengen die de verwachtingen van de consument overtreffen!”

Juryrapport:

‘Procter & Gamble innoveert op tijd en voegt hiermee waarde toe. Dit zetten ze met een flinke dosis promo goed in de markt.’

Wouter van Kooij, category manager bij Hoogvliet