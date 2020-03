Beste Introductie 2019: Haribo Value Packs

‘Haribo Value Packs voegen waarde toe aan de categorie’

BREDA - De Haribo Value Packs zijn in de prijzen gevallen! De snoepfabrikant mag dit product de Beste Introductie van 2019 noemen. “Positionering in het schap is van groot belang voor het succes van dit product”, reageert Iris Boerman, sr. channel development manager. Samen met marketing manager Krista Fransen gaat ze in op het succes van de Value Packs.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

Boerman: “We zijn blij dat onze klanten onze producten en innovaties weten te waarderen. Wij zijn trots dat de inspanningen van het team beloond worden met deze mooie onderscheiding.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Fransen: “Over het eerste jaar hebben de Haribo Value Packs een consumentenomzet van € 1,5 miljoen* gerealiseerd. Daarmee draagt deze lancering positief bij aan de groei van Haribo en de categorie. Haribo Value Packs zijn voordeelverpakkingen van de best roterende en meest bekende Haribo snoepvarianten. Zoals ook werd bevestigd in een grootschalige onderzoek naar gebruiksmomenten en -behoeftes onder consumenten, sluit snoep perfect aan bij die momenten waarin de consument wil delen. Als Haribo spelen wij daar al jaren op in via verschillende verpakkingsformaten, bijvoorbeeld onze uitdeelverpakkingen met minizakjes voor feestjes en uitstapjes. Met de Value Packs spelen we juist in op het thuismoment voor de snoepliefhebber. Met deze voordeelverpakking vult men in één keer de snoeppot!”

Boerman: “Daarbij is ook de positionering in het schap van groot belang voor het succes van dit product. Uit onderzoek onder shoppers kwam naar voren dat duidelijke merkblokken het schap aantrekkelijker maken en het product daardoor makkelijker te vinden is. De Value Packs komen optimaal tot hun recht door ze bij elkaar binnen het Haribo-merkblok te presenteren. Dit hebben we in samenspraak met de retailers zoveel mogelijk geïmplementeerd en de eerste successen zijn hiervan zichtbaar.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Fransen: “Tijdens de succesvolle ‘I love’-campagne, bleek al snel dat er veel mensen zijn die niet kunnen kiezen tussen de favorieten van Haribo. Het komende jaar gaan we verder bouwen op dit inzicht met de introductie van een mix met alle favoriete Haribo-snoepjes: Favourites Mix. Naast een reguliere verpakking lanceren wij deze ook direct in een Value Pack, waarmee we eveneens verder bouwen aan dat succes. Haribo lanceert dit jaar met Candy Cups bovendien een on-thegoformaat in drie verschillende smaakvarianten: Happy Cherries, Happy Peaches en Starmix. De handzame en hersluitbare verpakking is makkelijk voor onderweg, bijvoorbeeld in de auto.”



Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Boerman: “We vinden het erg belangrijk dat de consument en shopper op relevante momenten met onze merken in contact komen. Dus niet alleen is er een sterk ondersteuningsplan op Haribo, ook met MAOAM willen we de sterke groei die het merk binnen Chews doormaakt blijven faciliteren. In de winkels streven we – in lijn met onze strategie – naar een plank met MAOAM-producten en introduceren we MAOAM Pinballs in een siloverpakking, handig om te delen. Om meer gezinnen kennis te laten maken met MAOAM en de penetratiecijfers nog verder te verhogen, zetten we in op een grootse samplingactivatie in Nederland en ook met dit merk vergeten we uiteraard de winkelvloer niet!”

* Bron: Nielsen (Value Sales, 2019)

Juryrapport:

‘Van sommige producten zie je meteen: dat wordt het. Zo ook met de Haribo Value Packs. Het concept heeft een duidelijke prijslijn, waardoor klanten makkelijk de beslissing nemen om het in hun mandje te leggen.’

Frank Schippers, assistent-bedrijfsleider Jumbo Mulder in Beilen



Bron: Levensmiddelenkrant