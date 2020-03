Beste Introductie 2019: Henkel Pro Nature

‘Het Pro Nature concept is een van de eerste met producten van gerecycled plastic binnen de categorie’

BRUSSEL/NIEUWEGEIN - Het Pro Natureconcept van Henkel is door de retailpartners beoordeeld als Beste Introductie 2019. Lisa Brouwer, brand manager Witte Reus, en Stéphanie Rousseaux, brand manager Vapona, zijn trots op het feit dat de duurzaamheidslijn van Henkel die prijs gewonnen heeft.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Henkels nieuwste range Pro Nature speelt in op de verandering binnen de gewoontes en verandering in behoeftes van de consument betreft duurzaamheid. Wij zijn blij dat het concept binnen de twee verschillende productcategorieën wordt gewaardeerd door onze consumenten.”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

Rousseaux: “Henkels Pro Nature-concept is in lijn met de veranderde verwachtingen van de consumenten met betrekking tot plastic. Binnen beide categorieën is Pro Nature een van de eerste die producten introduceert die gemaakt zijn van 100 procent gerecycled plastic. Daarnaast bevatten de producten ingrediënten van natuurlijke oorsprong en ondersteunt Pro Nature de sociale onderneming Plastic Bank om plastic in de oceaan te verminderen en kansen te bieden aan mensen in armoede in Haïti.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

Brouwer: “Onze focus zal liggen op het uitbreiden van de distributie van alle producten in de Pro Nature-lijn. Daarnaast zijn wij ook aan het kijken of wij het concept in andere categorieën kunnen introduceren.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

Rousseaux: “Online zullen wij aandacht besteden aan het Pro Nature-concept. Daarnaast proberen wij ook via samenwerkingen met onze retailers het concept naar voren te brengen in de winkels.”

Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

Brouwer: “Ook dit jaar willen wij weer innovaties op de markt brengen die inspelen op de laatste trends. In de toiletblokkencategorie zal Witte Reus’ eerste parfum voor het toilet geïntroduceerd worden onder de naam De Luxe. Onze consumenten kunnen met De Luxe genieten van de elegante en delicate geuren van het toiletblok, geïnspireerd op verfijnde parfums.”

Juryrapport:

‘Het Pro Nature-concept van Henkel is een relevante innovatie, zeker in het segment waarin zij opereren. Henkel was de eerste die met verpakkingen van gerecycled plastic kwam.’

Wouter van Kooij, category manager bij Hoogvliet



Bron: Levensmiddelenkrant