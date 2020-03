Beste Introductie 2019: Knoppers NutBar

‘De eerste reep op de Knoppers manier’

HOEVELAKEN - Het is feest bij Storck. De fabrikant is met haar Knoppers NutBar in de prijzen gevallen en heeft de Beste Introductie 2019 gewonnen. “Deze prijs onderstreept de relevantie van de vernieuwing die Knoppers in het candybarsegment heeft gerealiseerd”, reageert Manon Dortland, trademarketing manager bij Storck.

Wat is jullie eerste reactie op het winnen van de Beste Introductie?

“Wow, we houden bij Knoppers van luchtig, maar dit is nieuws waar we niet luchtig over doen! We zijn ontzettend blij met deze waardering voor Knoppers NutBar. Het grote succes blijkt uit het feit dat de rotatiecijfers geweldig zijn. Maar deze prijs voor Beste Introductie onderstreept ook de vernieuwing die Knoppers in het candybarsegment heeft gerealiseerd. Dit segment had echt een nieuwe topper nodig. Dat is de Knoppers NutBar!”

Waarom denken jullie dat jullie klanten het product hebben gekozen tot Beste Introductie 2019?

“De Knoppers wafel is al vele jaren bijzonder populair in het koekschap. In week 32 afgelopen jaar is de Knoppers NutBargeïntroduceerd in het chocoladeschap: een candybar onder het Knoppers merk. Met een knipoog naar de herkenbare smaak van de Knoppers wafel, is de Knoppers NutBar een echte candybar. De NutBar bestaat onder meer uit een luchtige wafel, romige karamel, een extra portie hazelnoten en is volledig omhuld met chocolade. Een heerlijke en unieke combinatie van ingrediënten binnen candybars.”

Wat zijn de plannen met dit product voor aankomend jaar?

“Knoppers richt zich op actieve mensen die positief in het leven staan. De Knoppers wafel is populair onder andere bij gezinnen met kinderen. Met de Knoppers NutBar spreken we daarnaast tieners en mannen van boven de 20 jaar aan. Naast de 5-pack Knoppers NutBar is er ook een singleverpakking beschikbaar. Ideaal voor als je onderweg even een break nodig hebt om er vervolgens weer tegenaan te gaan! De single verpakking past uitstekend in het kassaschap, maar ook in het out-of-homekanaal.”

Hoe geven jullie invulling aan de ondersteuning?

“Wij geloven in sterke en continue ondersteuning van onze merken. Knoppers wordt het hele jaar door ondersteund door middel van een multimediacampagne. Naast onze opvallende televisiecampagne neemt online een grote rol in de totale ondersteuning van Knoppers in. Zo zijn we actief met online video, op socials en werken we samen met influencers. Hiermee bereiken we een jongere doelgroep. De ‘luchtige’ manier van ondersteunen is absoluut impactvol en het succes van de ondersteuning is duidelijk zichtbaar in de verkopen. Daarnaast geldt ‘proeven is geloven’. Daarom zal er veel focus liggen op het genereren van trial. Recent hebben we consumenten op de Huishoudbeurs kennis laten maken, een erg groot succes! Voor de rest van het jaar staan er nog meer sampling- en cashbackactiviteiten op het programma.”



Wat mogen we dit jaar weer van jullie aan mooie introducties verwachten?

“Uiteraard hebben we bij Storck altijd mooie plannen, sommige houden we nog even als verrassing! De komende periode ligt de focus op het opbouwen van een brede verkrijgbaarheid. Onze ambitie is om zoveel mogelijk consumenten te laten genieten, zowel thuis als onderweg. Binnenkort starten we daarom ook binnen het out-of-homekanaal met de single variant.”

Juryrapport:

‘De Knoppers Nutbar is een onderscheidend product als candybar. De koekjes zijn populair en deze reep valt ook in de smaak bij de consumenten. En de ondersteuning vanuit de fabrikant is uitstekend.’

Martijn Oude Voshaar, assistent-supermarktmanager bij Albert Heijn in Kampen



Bron: Levensmiddelenkrant